Budget 2023-2024 du gouvernement du Québec : Les projets de Longueuil progressent, mais il faudra en faire plus pour répondre aux priorités du monde municipal

LONGUEUIL, QC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Au terme de l'analyse de l'exercice budgétaire 2023-2024 du gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil se réjouit des sommes prévues au Plan québécois des infrastructures (PQI) pour ses projets locaux, mais déplore la tiédeur des investissements structurants dans les secteurs prioritaires pour le monde municipal.

Une implication en deçà des attentes

Depuis les dernières élections municipales, les villes du Québec sont plus mobilisées et solidaires que jamais pour faire valoir les besoins de nos populations en matière d'habitation, de mobilité et d'environnement, entre autres priorités. Malheureusement, l'implication du gouvernement est en deçà des attentes et les investissements annoncés par Québec dans le cadre du présent budget ne seront pas suffisants pour atteindre nos objectifs. Par exemple, en habitation, le gouvernement prévoit la construction de 1 500 nouveaux logements « abordables » à l'échelle du Québec, alors que sur le territoire de l'agglomération de Longueuil seulement, ce sont près de 1 200 ménages qui sont inscrits sur la liste d'attente pour l'accès à un logement social ou communautaire. En transport collectif, bien que le gouvernement accorde une aide ponctuelle - et vitale - de 400 M $ aux sociétés de transport, l'enjeu du déficit de financement n'est toujours pas réglé et les municipalités sont toujours en attente de plus de prévisibilité. De même, très peu de mesures sont prévues pour venir en aide aux municipalités désireuses de faire l'acquisition de milieux naturels et humides afin de les protéger et les conserver. La Ville de Longueuil espère en ce sens que la réforme de la Loi sur l'expropriation, promise par le gouvernement, suivra rapidement cette année, mais tient à rappeler que des sommes supplémentaires seront essentielles pour rencontrer nos cibles, à terme.

Sur une note plus positive, nous tenons à souligner les investissements qui participeront à soutenir Longueuil dans sa volonté d'offrir des milieux de vie plus dynamiques, solidaires et inclusifs. En effet, 125,4 M $ sont prévus pour appuyer davantage les organismes communautaires. Une somme de 35 M $ est également prévue pour soutenir les refuges d'urgence dans un contexte d'itinérance. Enfin, la Ville se montre particulièrement enthousiaste de voir l'ajout au budget d'une somme de 100 M $ sur cinq ans afin de poursuivre le déploiement des zones d'innovation. Rappelons en effet que Longueuil souhaite développer la zone aéroportuaire et est actuellement en discussion avec ses partenaires du milieu afin d'élaborer une vision commune de ce secteur à haut potentiel économique.

Les projets longueuillois progressent

Plusieurs projets locaux font également leur apparition ou progressent dans le Plan québécois des infrastructures (PQI), marquant l'importance des enjeux vécus au quotidien par les citoyennes et les citoyens de Longueuil, de même que ceux de l'ensemble de l'agglomération et de la région.

De ce nombre, notons :

À l'étude - Hôpital Pierre-Boucher, urgence et unités de soins (maintien et bonification)

En planification - Hôpital Charles- Lemoyne , bloc opératoire et chirurgie d'un jour (agrandissement et réaménagement)

, bloc opératoire et chirurgie d'un jour (agrandissement et réaménagement) En planification - Centre d'exploitation de Saint-Hubert du RTL (construction)

du RTL (construction) Mise en planification - Cégep Édouard-Montpetit, cliniques-écoles (construction et réaménagement)

Mise en planification - Un toit pour tous (54 unités de logement)

Et plusieurs projets du Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV).

« Il y a de bonnes mesures dans ce budget du gouvernement du Québec. Il est notamment rassurant de constater un rehaussement des investissements pour l'itinérance et la santé mentale, mais force est d'admettre qu'on ne s'attarde pas assez aux racines des problèmes sociaux, dont l'accès au logement, que nous devrions collectivement considérer comme un droit humain fondamental, en plus d'être le principal déterminant de la santé des populations. Nous demeurerons à l'affût des prochaines décisions du gouvernement du Québec en matière d'habitation et nous nous y pencherons nous-mêmes de façon proactive, afin de contribuer à répondre aux besoins criants de la population. Heureusement, l'exercice budgétaire de cette année permet de noter la progression de bon nombre de projets locaux attendus, entre autres en santé, mais nous demeurons sur notre faim quant à l'approche à long terme qui devrait guider le gouvernement pour relever les défis collectifs qui sont les nôtres : la crise du logement, le déficit de financement du transport collectif et la résilience climatique. Néanmoins, je réitère la pleine et entière collaboration de la Ville de Longueuil envers le gouvernement du Québec pour faire face à ces enjeux auxquels sont confrontés nos deux paliers de gouvernement et trouver, ensemble, des solutions pérennes, innovantes et porteuses d'avenir », a conclu la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

En rappel, voici le lien vers les demandes budgétaires de Longueuil.

