Les dirigeants à l'origine des collants Sheertex qui résistent aux déchirures lancent Watertex, le premier maillot de bain éponge

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - Après le lancement réussi de Sheertex sur Kickstarter en 2017, Sheertex est fière d'annoncer son expansion dans le secteur des maillots de bain avec une nouvelle catégorie de bas pour la marque : Watertex.

Avec plus de 1,9 million d'unités de produit vendues, Sheertex est surtout connue pour sa première technologie, le tricot Sheertex® qui résiste aux déchirures, en instance de brevet, fait à partir de l'un des polymères les plus résistants au monde. La marque a été nommée dans la catégorie des meilleures inventions du TIME en 2018.

L'avenir de la technologie de la natation est là.

Le maillot de bain Watertex a été conçu par des experts pour offrir la transition la plus fluide entre l'eau et la terre. Des essais réalisés en laboratoire avec les produits de trois concurrents ont confirmé que le Watertex séchait en deux fois moins de temps et conservait 60 % moins d'eau après l'immersion initiale. Le temps des bains de soleil trempés, des shorts en jean humides et des sacs détrempés est derrière nous!

Le premier produit de héros est maintenant disponible - un maillot de bain une pièce noir avec une silhouette élégante. Avec ses propriétés hydrophobes intrinsèquement tissées dans le tricot en instance de brevet, Watertex sèche plus rapidement et repousse plus l'eau que les autres maillots de bain sur le marché.

À propos de Watertex : Les maillots de bain Watertex sont fabriqués à partir d'un textile technique exclusif fabriqué à l'aide de l'un des polymères les plus hydrophobes au monde. Ils sont conçus et fabriqués au Canada par SRTX, l'entreprise qui a inventé Sheertex.

À propos de Sheertex : Sheertex est une technologie de SRTX. Nous existons pour résoudre des problèmes grâce à la technologie. Nous avons créé la technologie de tricot Sheertex® pour remplacer les bas jetables, et nous continuerons d'innover alors que nous découvrons de nouveaux problèmes que nous pouvons résoudre. Notre mission est de favoriser la durabilité des vêtements en créant de nouveaux matériaux et logiciels pour améliorer les textiles. Nous misons sur la fabrication intelligente locale pour appuyer le développement économique durable de nos collectivités locales.

