Budget du Québec 2023-2024 - Persévérance, réussite et pénurie de main-d'oeuvre

QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) se réjouissent des investissements annoncés dans le Budget du Québec 2023-2024, lesquels confirment que le gouvernement fait de l'éducation une priorité avec l'ajout de 1,5 G$ au cours des cinq prochaines années, dont 231 M$ dès 2023-2024.

Persévérance et réussite scolaires

Près de 50 % des crédits additionnels prévus l'an prochain à l'éducation sont destinés à accroître la persévérance et la réussite scolaires, soit près de 114 M$ sur le total de 231 M$. La FCSSQ et l'ADGSQ sont ravies de constater que le gouvernement priorise les investissements en éducation spécifiquement en littératie et en numératie, et ce, sur la base de la littérature scientifique. Depuis déjà plusieurs années, les centres de services scolaires s'appuient sur des pratiques probantes en éducation pour actualiser leur mission et s'assurer de mettre en oeuvre les moyens les plus porteurs contribuant à assurer la persévérance et la réussite du plus grand nombre d'élèves. Ainsi, chaque centre de services scolaire sera en mesure de mettre en place les moyens appropriés à son milieu afin d'atteindre la cible ambitieuse de 90 % de taux de diplomation ou de qualification.

Pénurie de main-d'oeuvre : problème exceptionnel, solutions exceptionnelles!

La pénurie de main-d'oeuvre qui sévit actuellement dans le réseau de l'éducation constitue un frein à l'atteinte de la mission des centres de services scolaires et à l'offre de services de qualité aux élèves. À cet égard, un montant de 67,5M$ est prévu pour les cinq prochaines années, mais seulement 12M$ sont dédiés à cette problématique dans le secteur de l'éducation en 2023-2024. L'ampleur de cette problématique nécessitera donc la mise en place de mesures exceptionnelles et ce, à très court terme. La poursuite des projets pilotes d'aide à la classe, permettant de soutenir les enseignants, s'avère un moyen efficace parmi d'autres à mettre en place. Néanmoins, la FCSSQ et l'ADGSQ sont d'avis que la pénurie de main-d'oeuvre pourra être atténuée avec différentes mesures adaptées à chacun des milieux. Des moyens directifs comme le tutorat mur à mur, ou encore l'ajout de conseillers pédagogiques, peuvent s'avérer utiles et efficaces dans certains milieux, mais pourraient accentuer la pénurie de main-d'oeuvre dans d'autres milieux. Les tuteurs ou les conseillers pédagogiques sont également des enseignants que l'on sort de la classe, alors que le besoin est criant à plusieurs endroits. Par ailleurs, l'apport du personnel retraité atteint une certaine limite. La FCSSQ et l'ADGSQ souhaitent donc que les centres de services scolaires puissent jouir d'une souplesse dans l'application des moyens proposés à mettre en place afin d'offrir des services adaptés aux besoins des élèves, tant à l'égard des services d'enseignement que des services de soutien et d'accompagnement.

« Le gouvernement devra permettre davantage de souplesse aux centres de services scolaires afin d'atténuer cette pénurie et assurer la continuité de services de qualité pour l'ensemble des élèves du Québec », a précisé Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

Projets pédagogiques particuliers (PPP)

L'intention du gouvernement de démocratiser l'accès aux PPP dans toutes les écoles secondaires est louable et en totale cohérence avec les priorités du ministre de l'Éducation. Néanmoins, la volonté que toutes les écoles puissent bénéficier d'au moins un PPP à la prochaine rentrée scolaire, notamment en sport ou en art, nous apparaît ambitieuse étant donné que la mise en place de tels projets nécessite une préparation et une planification émanant de chaque école et sachant, qu'à ce jour, la plupart des choix de cours des élèves du secondaire sont déjà complétés.

Modernisation de la formation professionnelle

La FCSSQ et l'ADGSQ saluent également la volonté du gouvernement de moderniser la formation professionnelle avec l'ajout de 29 M$ dès 2023-2024, ce qui permettra de répondre aux besoins socioéconomiques des régions du Québec. « Nous croyons fermement que le développement de la formation professionnelle, doté d'un financement adéquat et adapté, permettra de qualifier suffisamment d'élèves afin de contribuer aux besoins actuels et futurs des entreprises en matière de main-d'oeuvre », a souligné M. Lucien Maltais, président de l'ADGSQ.

Gestion des infrastructures scolaires et entretien des immeubles

Les sommes ajoutées en matière d'entretien des immeubles, soit 26 M$, sont une continuité de ce qui avait déjà été annoncé l'année dernière. La FCSSQ et l'ADGSQ apprécient que cet ajout se poursuive pour une deuxième année consécutive. « C'est un pas dans la bonne direction, mais les budgets alloués à ce chapitre demeurent tout de même insuffisants pour atteindre les objectifs visés par le gouvernement quant à l'amélioration du parc immobilier scolaire. Bien que la FCSSQ et l'ADGSQ le rappellent depuis quelques années, les sommes accordées en matière d'entretien des bâtiments ne représentent qu'une fraction du montant qui devrait être dévolu à l'entretien des infrastructures scolaires », ont tenu à préciser Mme Dupré et M. Maltais.

Électrification du transport scolaire

Le budget actuel ne nous permet pas de dégager des mesures concrètes en matière d'électrification des transports. Des mesures structurantes devront être annoncées rapidement, tant en matière de transport scolaire que de véhicules utilitaires et ce, afin de soutenir la transition souhaitée vers l'électrification et ainsi, éliminer toute forme d'incertitude en matière de financement à cet égard.

Virage numérique et cybersécurité

La FCSSQ et l'ADGSQ sont heureuses de constater que le virage numérique en éducation se poursuit. La pérennité du financement et le support au réseau s'avèrent essentiels à la continuité des objectifs en matière de cybersécurité, notamment dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre spécialisée.

L'éducation, une priorité au Québec

« La Fédération des centres de services scolaires du Québec est un acteur incontournable de l'éducation qui soutient l'ensemble des centres de services scolaires dans l'accomplissement de leur mission. Le Budget du Québec 2023-2024 témoigne de l'importance que revêt l'Éducation dans notre société et la FCSSQ en est ravie. Tout le réseau est mobilisé pour atteindre les cibles ambitieuses de réussite et de persévérance, et ce, au bénéfice de l'ensemble des élèves du Québec », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

« En tant que représentant de l'ADGSQ, je ne peux que me réjouir des ajouts de ressources en éducation. De par leur leadership, les directions générales scolaires du Québec seront au rendez-vous pour poursuivre le travail de collaboration visant à assurer la réussite des élèves », s'est exprimé son président, M. Lucien Maltais.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À propos de l'ADGSQ

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe 188 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

