Suspension de la négociation par l'OCRCVM - VAX

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Vantex Resources Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : VAX Les titres : Oui Motif : En attente d'un contact avec la société Heure de la suspension (HE) : 11 h 18 L'OCRCVM peut...

Chaque jour, de plus en plus de travailleurs canadiens font du travail à la demande. Il s'agit de contrats de travail temporaires touchant des tâches spécifiques et souvent uniques, habituellement par l'entremise de plateformes numériques. Le travail...