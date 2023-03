TK Elevator installe six escaliers mécaniques robustes dans la plus grande église du Canada pour améliorer l'expérience des visiteurs





L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal , le plus haut bâtiment de Montréal, apporte des améliorations importantes au lieu historique qui devraient être achevées à l'automne 2023.

, le plus haut bâtiment de Montréal, apporte des améliorations importantes au lieu historique qui devraient être achevées à l'automne 2023. Les escaliers mécaniques Victoria hautement durables offrent une portée incroyable, une qualité de roulement fluide et une efficacité accrue.

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - TK Elevator Canada a commencé à installer six escaliers mécaniques robustes dans l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, lieu historique à Montréal. Ces escaliers mécaniques seront situés près de la cage d'escalier. L'installation a commencé en septembre 2022 et se terminera d'ici le printemps 2023.

Le sanctuaire religieux est la plus grande église au Canada et le plus haut bâtiment de Montréal. C'est également l'une des plus grandes églises en forme de dôme au monde. Fondé en 1904, l'Oratoire sera rénové par la firme d'architecture Lemay. 160 millions de dollars canadiens seront consacrés à la rénovation complète du musée du bâtiment et la construction d'un nouveau pavillon d'accueil. Les nouveaux escaliers mécaniques sont un élément essentiel de la rénovation, car le site actuel se trouve à 68 pieds au-dessus du niveau de la rue, ce qui crée un très long trajet pour le public qui veut se rendre au sanctuaire lui-même.

« L'Oratoire Saint-Joseph est l'un des symboles spirituels les plus inspirants du Canada. La réalisation de ce projet est extrêmement importante pour notre équipe de TK Elevator, et nous avons hâte d'améliorer l'expérience des visiteurs grâce à nos systèmes d'escaliers mécaniques de pointe », a déclaré Jeremy Rainwater, chef de la direction des Amériques de TK Elevator.

Les escaliers mécaniques Victoria excellent dans les environnements urbains les plus difficiles, avec une vitesse de 100 pieds par minute et une hauteur de déplacement maximale de 164 pieds (50 mètres), ce qui permet aux passagers d'atteindre en toute sécurité les atriums ou les plateformes les plus élevés. Ces escaliers mécaniques robustes proposent plus de 50 dispositifs et options de sécurité pour assurer le plus haut niveau de sécurité, quelles que soient les conditions.

Les escaliers mécaniques Victoria, qui sont préférés dans les zones fortement achalandées du monde entier, sont installés dans les chemins de fer mondiaux, dont le métro d'Amsterdam aux Pays-Bas, la gare ferroviaire de Shenzhen-Nord en Chine, le métro de Prague en République tchèque et le métro de Munich en Allemagne.

À Montréal, TK Elevator participe à un autre projet ferroviaire important : la station Edouard-Montpetit. Elle y installera cinq ascenseurs sans engrenage à grande vitesse.

« Depuis de nombreuses années, les habitants et les visiteurs de Montréal et de la province de Québec en général peuvent compter sur TK Elevator pour les soutenir tout au long de leur voyage. Nous continuerons d'offrir le plus haut niveau de soutien à cette grande région grâce aux meilleures personnes et aux meilleurs produits qui ouvrent la voie », a ajouté Gary Medeiros, président et chef de la direction de TK Elevator Canada.

Pour en savoir plus sur TK Elevator Canada, rendez-vous sur le site https://www.tkelevator.com/ca-en/ .

IMAGES DE PRESSE

Disponible ici (Photo reproduite avec l'aimable autorisation d'Adobe)

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Sasha Bailey

Directrice principale, Communications et inclusion

TK Elevator, Amérique du Nord

Tél. : +1 469 236-6290

[email protected]

www.tkelevator.com/us-en/

À PROPOS DE NOUS

TK Elevator

Avec des clients dans plus de 100 pays servis par plus de 50 000 employés, TK Elevator a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2021-2022. Plus de 1 000 sites dans le monde entier constituent un réseau étendu qui garantit la proximité avec les clients. Depuis plusieurs décennies, TK Elevator s'est imposé comme l'une des principales entreprises d'ascenseurs au monde et est devenu indépendant après sa séparation du groupe thyssenkrupp en août 2020. Le secteur d'activité le plus important de l'entreprise est celui des services, dans lequel travaillent avec fierté environ 25 000 techniciens de service. La gamme de produits va des ascenseurs normalisés pour les immeubles résidentiels de faible hauteur aux solutions hautement personnalisées, pour les gratte-ciel. En outre, elle comprend des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants, des passerelles d'embarquement pour passagers, des escaliers et des plateformes élévatrices. Les solutions infonuagiques intégrées, telles que la plateforme MAX, offrent des services améliorés. Avec ces offres numériques, la mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TKE - aller au-delà.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1452959/TKE_logo.jpg

SOURCE TK Elevator

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 11:27 et diffusé par :