Budget 2023-2024 : Le milieu du sport a été entendu mais s'attendait à mieux





MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - En prenant connaissance du budget 2023-2024, la Coalition pour l'avenir du sport au Québec (CASQ) reconnaît avoir été entendue par le gouvernement du Québec mais s'attendait à mieux pour le soutien de ses trois axes d'intervention : accessibilité, qualité de l'expérience, promotion. L'annonce d'un investissement de 88,4 M$ sur les cinq prochaines années est à souligner, mais la CASQ évalue les besoins du milieu à 500 M$ pour la même période afin de contrer les conséquences du sous-financement chronique qui afflige le milieu depuis plus de 30 ans. Ces conséquences touchent la société québécoise tout entière, quel que soit l'âge, la classe sociale, la région ou le niveau de pratique, de la découverte d'une activité jusqu'au haut niveau. Le financement du système sportif québécois est un enjeu majeur tout comme la dépendance au bénévolat qui a atteint ses limites.

La CASQ attend avec impatience les détails sur le déploiement de ces investissements. Pour en assurer le succès, les initiatives qui seront mises de l'avant devront inclure un financement approprié pour permettre aux organisations d'en assurer une livraison ordonnée et de qualité. Sinon, ce sera demander encore une fois de faire plus avec moins à un milieu où plusieurs frôlent la rupture de services.

Beaucoup à faire pour augmenter la pratique

Pour la CASQ, l'injection de 72,7 M$ d'ici 2027-2028 pour augmenter la pratique du sport, de l'activité physique et du loisir et en améliorer l'accessibilité est non négligeable. La CASQ est cependant d'avis que ce ne sera pas suffisant pour permettre une augmentation significative, surtout si l'on vise toutes les tranches d'âge. Même si elles ont l'habitude de trouver des solutions, parfois in extremis, pour réaliser leur mission, les organisations qui oeuvrent sur le terrain composent pour la plupart avec des situations financières précaires et ne disposent pas des ressources humaines, techniques et technologiques pour contribuer efficacement aux efforts d'élargissement de la pratique du sport et de l'activité physique.

La CASQ est heureuse que le gouvernement reconnaisse le rôle primordial que jouent les entraîneurs dans la découverte et le développement d'une activité. Le milieu espère connaître rapidement les initiatives qui seront déployées pour s'attaquer au défi collectif de remédier au manque d'entraîneurs. Dans la même veine, la situation touchant le recrutement et la rétention des officiels devrait également être prise en considération considérant leur rôle dans le bon fonctionnement d'une discipline sportive.

Des avancées pour la sécurité et les infrastructures

La CASQ accueille avec satisfaction l'investissement de 13 M$ qui sera consacré au renforcement de la protection de l'intégrité des participants en sport. Il s'agit d'un enjeu préoccupant qui demande qu'on s'y attarde avec vigueur et professionnalisme. Le milieu n'a tout simplement pas les moyens d'assumer seul cette responsabilité collective. Un environnement sportif sain, sécuritaire et harmonieux est essentiel pour l'épanouissement des adeptes qu'ils soient en mode découverte qu'ils se mesurent aux meilleurs de leur sport ici et à travers le monde.

Bien que les besoins soient encore très grands, la CASQ se réjouit que le gouvernement du Québec injecte 410 M$ supplémentaires pour les infrastructures sportives, récréatives et de plein air. L'ajout de 300 M$ au Plan québécois des infrastructures 2022-2033 permettra de financer plus de projets de développement ou de maintien d'infrastructures. En allouant 110 M$ additionnels pour la terminaison de projets déjà annoncés, le gouvernement vient répondre offrir une marge de manoeuvre nécessaire pour permettre aux communautés de bénéficier de projets attendus.

Miser sur la prévention par le sport et l'activité physique

La CASQ estime qu'un investissement de plus de 500 M$ sur une période de quatre ans est nécessaire pour créer un Québec plus en forme et contribuer à rendre le système de santé moins fragile. À cet égard, la CASQ avait soumis 15 recommandations qui s'inscrivent directement dans les axes et objectifs du Plan d'action pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives 2022-2027 dévoilé en juin 2022 par la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, madame Isabelle Charest.

Le Québec doit prendre un véritable virage santé et celui-ci doit passer par un changement de paradigme : investir en prévention. C'est au chapitre de la prévention que les investissements en sport et en activité physique prennent tout leur sens. Personne ne peut contester le fait que le sport est un véritable vecteur d'une meilleure santé globale. La pandémie a rappelé l'importance de l'activité physique pour la santé physique et mentale des personnes et la vivacité des communautés.

Le mémoire de la CASQ déposé lors des consultations prébudgétaires est disponible sur le site de SPORTSQUÉBEC.

À propos de la Coalition pour l'avenir du sport au Québec

Formée en 2022, la Coalition pour l'avenir du sport au Québec est le plus important regroupement du sport au Québec représentant et oeuvrant au développement de celui-ci. Les membres de la CASQ représentent des millions de sportifs regroupés au sein de milliers d'associations et de groupes locaux, régionaux et provinciaux, de fédérations sportives, de municipalités et d'unités régionales. Les interventions de la CASQ visent à assurer la pérennité et l'amélioration des organisations qui oeuvrent à tous les niveaux au sein de la communauté sportive québécoise et qui sont en première ligne dans la livraison de services et de programmes favorisant le développement et la promotion de la pratique sportive et de l'activité physique, et par conséquent la santé de la population québécoise. Les partenaires réunis au sein de la CASQ sont SPORTSQUÉBEC, l'Association québécoise du loisir municipal (AQLM), l'Institut national du sport du Québec (INS Québec), le Regroupement du loisir et du sport du Québec (RLSQ), le Réseau des unités régionales de loisir et sport du Québec (URLS), ainsi que le Pôle sports HEC Montréal.

SOURCE Coalition pour l'avenir du sport au Québec

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 11:21 et diffusé par :