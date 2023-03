Budget du Québec 2023-2024 : des investissements inadaptés aux défis de l'action communautaire autonome





TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) constate à regret que le budget 2023-2024 ne contient que des demi-mesures face aux défis criants des organismes d'action communautaire autonome. Alors que le gouvernement nous avait assuré, l'an dernier, que les annonces contenues dans son plan d'action gouvernemental en action communautaire (PAGAC 2022-2027) n'étaient qu'un début, les nouveaux investissements totalisant environ 70 millions$ cette année ne représentent que du saupoudrage et n'auront rien de structurant pour le milieu.

«Nous aurions souhaité que le gouvernement ait davantage de considération et de vision à long terme pour l'action communautaire autonome et qu'il poursuive sur sa lancée de l'an dernier en investissant encore davantage dans la mission des organismes, en particulier dans les secteurs du loisir, de la défense collective des droits, des médias communautaires et de l'environnement, pour ne nommer que quelques-uns», soutient Hugo Valiquette, président du RQ-ACA. Il est également décevant de constater que la bonification de 36 millions$ accordée en santé et services sociaux ne répond même pas à 10% des besoins exprimés par les 3 000 organismes oeuvrant dans ce domaine.

« Les organismes d'action communautaire autonome, qui répondent quotidiennement aux besoins de la population, ne pourront plus user de leur imagination habituelle pour faire face à la hausse des coûts, aux défis de la main-d'oeuvre et des conditions de travail et au maintien de leurs services qui sont essentiels pour une bonne partie de la population », prévient Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA. Les défis sont trop lourds et les équipes sont épuisées, ajoute-t-elle.

Dans le contexte social et économique actuel, le gouvernement aurait dû se donner les moyens de mieux outiller les collectivités les plus touchées par les crises, plutôt que d'augmenter les iniquités en baissant les impôts de la classe moyenne et des mieux nantis. Précisons que la grande majorité des personnes soutenues par les organismes communautaires ne paient pas d'impôt et que ces mesures n'auront aucun effet sur eux et elles. Pour rétablir un certain équilibre social et économique, le Québec devrait, au contraire, augmenter l'impôt des plus riches et investir davantage dans l'action communautaire autonome, les services publics et les programmes sociaux, autant de conditions essentielles pour assurer un filet social fort afin de mieux soutenir les populations les plus marginalisées.

Le RQ-ACA poursuivra ses collaborations entourant la mise en oeuvre du PAGAC 2022-2027 avec la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, madame Chantal Rouleau et ses équipes. Toutefois, l'augmentation substantielle du financement à la mission, l'indexation des subventions et les enjeux d'autonomie demeureront au coeur de nos revendications tout comme la consolidation de l'action communautaire autonome par une loi ou autre levier. Parallèlement, les mobilisations se poursuivront, via la campagne Engagez-vous pour le communautaire, afin que tous les organismes d'action communautaire autonome puissent faire entendre leurs voix et exprimer leurs besoins et préoccupations auprès des élus.es et du gouvernement. Avant que la situation ne se dégrade davantage dans l'ensemble des organismes et de la population, il est urgent que le gouvernement du Québec s'engage à réellement soutenir le travail essentiel que nous faisons partout au Québec auprès des gens, de plus en plus nombreux, vivant des difficultés.

À propos d'Engagez-vous pour le communautaire

Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale de mobilisation qui unit tous les secteurs de l'action communautaire autonome de partout au Québec. Elle vise une société plus juste où les droits humains sont pleinement respectés.

À propos du RQ-ACA

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome et représente 70 regroupements et organismes nationaux.

Ce sont 4000 organismes, 60 000 travailleurs et travailleuses et 425 000 militant·e·s et bénévoles qui oeuvrent depuis plus de 50 ans pour contribuer concrètement à ce que la société québécoise soit plus juste, plus verte et plus inclusive.

