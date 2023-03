Le principal fabricant européen d'ordinateurs quantiques lance IQM Academy, un cours en ligne gratuit et accessible à tous





IQM Quantum Computers (IQM), leader européen de la construction d'ordinateurs quantiques, a lancé ce jour l'initiative mondiale « IQM Academy » en vue de mettre gratuitement à disposition un cours d'informatique quantique visant à former et préparer les talents et à développer la main-d'oeuvre dans ce domaine.

Les cibles d'IQM sont les étudiants, les enseignants et les amateurs de niveau secondaire supérieur et universitaire curieux d'appendre les fondements de l'informatique quantique.

Le Dr Jan Goetz, PDG et cofondateur d'IQM Quantum Computers, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette initiative, qui fait partie de notre engagement envers l'offre d'une formation à l'informatique quantique au plus grand nombre, indépendamment des antécédents ou du parcours de formation des participants. Tout le monde peut accéder à la formation en ligne et apprendre les bases du calcul quantique partout sur la planète, grâce à des exercices d'autoapprentissage et à un accompagnement par nos spécialistes de haut vol en informatique quantique. »

Vu son potentiel au cours des décennies à venir, le calcul quantique pourrait avoir un impact dans des secteurs tels que la finance, les soins de santé, l'agriculture, la logistique, la cybersécurité, etc.

« L'Europe a la possibilité de devenir leader dans le domaine des technologies quantiques, mais uniquement à condition de former les gens à grande échelle », a déclaré le Dr Goetz, qui donnera aujourd'hui de plus amples informations sur l'initiative et expliquera pourquoi l'Union européenne est attrayante pour les start-up lors des premières Journées de l'innovation européenne de la Silicon Valley, à San Francisco.

Selon un rapport du Forum économique mondial publié en 2022, la pleine exploitation des potentialités technologiques nécessitera de mettre l'accent sur le développement des effectifs et la formation à l'informatique quantique, et le seul moyen de former les effectifs de demain est d'introduire les concepts du calcul quantique dans les systèmes d'enseignement primaire et secondaire et de créer davantage d'opportunités et de programmes.

Aucune expérience préalable en informatique quantique n'est requise pour rejoindre l'IQM Academy. Les participants apprendront différents concepts relatifs au calcul quantique, à ses algorithmes et à ses applications. Les modules sont exploratoires, informatifs, ludiques et extrêmement interactifs.

Depuis 2020, IQM collabore avec des universités et des partenaires industriels pour mener à bien diverses initiatives de formation axées sur le calcul quantique, notamment des marathons de programmation et des formations d'aide au développement des compétences en informatique quantique.

« Le potentiel est énorme, mais de nombreuses idées reçues sont encore à déplorer. Nous souhaitons également aider les gens à acquérir une compréhension réaliste de la technologie et contribuer à son développement en Europe et dans le monde entier », a conclu le Dr Goetz.

Vous pouvez accéder à l'IQM Academy sur ordinateur de bureau et dispositifs mobiles en cliquant sur le lien suivant : https://academy.meetiqm.com/

À propos d'IQM Quantum Computers

IQM est le chef de file européen de la construction d'ordinateurs quantiques. IQM fournit des ordinateurs quantiques sur site aux centres de calcul haute performance et aux laboratoires de recherche en offrant un accès complet à son matériel informatique. L'entreprise offre à ses clients industriels un avantage quantique grâce à son approche unique de coconception spécifique à l'application. IQM construit le premier ordinateur quantique 54 qubits de Finlande en collaboration avec le VTT (Centre finlandais de recherche technique) et un consortium dirigé par IQM (Q-Exa) s'est aussi vu confier la construction d'un ordinateur quantique en Allemagne. Cet ordinateur sera intégré à un supercalculateur HPC pour créer un accélérateur quantique destiné à la recherche scientifique de demain. IQM compte plus de 230 employés et dispose de bureaux à Paris, Madrid, Munich, Singapour et Espoo.

