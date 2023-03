Déclaration du ministre des Transports concernant le rapport d'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada au sujet du navire de pêche Chief William Saulis

Le réseau d'aires protégées administré par Parcs Canada est une porte d'entrée vers la nature, l'histoire et 450?000 km2 de récits d'un océan à l'autre. Les investissements dans ces endroits encouragent la protection du patrimoine naturel et de notre...

BRP inc. , dans le cadre de son programme d'engagement communautaire « Défions l'intimidation », est fière d'approfondir son partenariat avec la Born This Way Foundation annoncé en juin dernier. Propulsée par BRP, la nouvelle plateforme numérique...