LOCUS ROBOTICS PRÉSENTE LocusONE, LA PLATEFORME D'ORCHESTRATION D'ENTREPÔT QUI ALIMENTE L'AUTOMATISATION CENTRALISÉE DES AMR DE DIFFÉRENTS TYPES

La plateforme alimentée par la science des données orchestre fluidement de grandes flottes de robots aux facteurs de forme multiples dans des entrepôts de très grande taille, afin de fournir des résultats de productivité prévisibles, efficaces et évolutifs.

WILMINGTON, Massachusetts, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, le leader des robots mobiles autonomes (AMR) destinés aux entrepôts d'exécution, annonce LocusONE, sa plateforme d'automatisation des entrepôts alimentée par la science des données. LocusONE, première plateforme de sa catégorie dans l'industrie, permet d'exploiter et de gérer fluidement un grand nombre d'AMR aux facteurs de forme multiples en tant que flotte unique et coordonnée, et ce dans des entrepôts de toutes tailles. LocusONE utilise une science de données propriétaire pour répondre à l'ensemble des besoins en matière de déplacement de matériel dans les entrepôts d'exécution et de distribution d'aujourd'hui.

« LocusONE facilite le déploiement et la gestion d'un grand nombre d'AMR aux facteurs de forme multiples dans les entrepôts de très grande taille, permettant aux AMR de travailler ensemble comme une seule flotte orchestrée, a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. Alimentée par le moteur de science de données exclusif de Locus, LocusONE permet aux opérateurs d'acquérir la flexibilité et l'intelligence économique essentielle dont ils ont besoin pour gérer efficacement des charges utiles allant de 80 g à plus de 1 000 kg. »

La plateforme LocusONE peut prendre en charge plus de mille robots, fonctionner sur des sites de 100 000 m2 ou plus, et exécuter plusieurs cas d'utilisation de manière simultanée dans une seule solution intelligente et orchestrée. LocusONE permet aux LocusBots d'accomplir une variété de tâches au sein d'un seul entrepôt, y compris le prélèvement et le rangement des pièces et des caisses, le réapprovisionnement, la construction de palettes, les itinéraires de routine, le transport point-à-point, le comptage et plus encore. La science des données qui alimente la solution optimise la combinaison de tâches tout au long de la journée pour offrir une productivité d'entrepôt optimale.

LocusONE s'intègre à n'importe quel système de gestion d'entrepôt (WMS) pour fournir une gestion de flotte flexible et dynamique, tout en permettant le déploiement facile d'une combinaison d'AMR Origin, Vector et Max de Locus, adaptée aux besoins spécifiques de chaque entrepôt. Locus améliore régulièrement ses produits en déployant des mises à jour par voie hertzienne dans les plus de 250 sites clients qu'elle dessert.

« Locus permet à DHL Supply Chain de déployer les robots qui répondent aux besoins variés de nos clients, et de les gérer de manière centralisée sur une seule plateforme. Grâce à la puissante stratégie de science des données de Locus, mise en oeuvre par le biais des tableaux de bord LocusView, LocusONE joue un rôle important en fournissant les renseignements commerciaux essentiels dont nous avons besoin pour optimiser l'efficacité opérationnelle et améliorer la qualité des services proposés aux clients, a indiqué Sally Miller, directrice du service informatique et directrice de la transformation numérique, Amérique du Nord, DHL Supply Chain. Notre partenariat avec Locus nous a aidés à respecter notre engagement envers l'innovation continue et la transformation numérique dans l'ensemble la chaîne d'approvisionnement. »

La puissante science des données à la base des solutions de Locus, permet non seulement de gérer fluidement des centaines, voire plus d'un millier, de robots au sein d'un seul site, mais aussi de fournir en temps réel des conseils de gestion prédictifs et exploitables, en vue d'améliorer considérablement la vitesse de traitement sur une multitude de cas d'utilisation. LocusONE inclut la solution primée LocusView de Locus, qui propose plus de vingt types de rapports éclairés et de tableaux de bord en temps réel pour présenter des informations exploitables et fondées sur des données, y compris des conseils en matière de main-d'oeuvre, des informations prédictives liées à l'exécution des travaux, des comparaisons opérationnelles relatives aux cibles et aux échéances, un suivi et une orientation du bassin de commandes, une analyse et une optimisation des missions, une visualisation du rendement clé et plus encore.

LocusONE renforce la position de Locus en tant que leader de l'industrie des AMR dans les domaines de l'automatisation et de la numérisation des entrepôts, de la distribution et des centres de traitement de commande, permettant à ces sites de gérer efficacement les volumes de commandes croissants, les pénuries de main-d'oeuvre et les attentes croissantes des consommateurs.

« À mesure que les entrepôts deviennent de plus en plus complexes, la capacité de compter sur une stratégie fiable d'analyse des données deviendra essentielle à leur bon fonctionnement. La capacité de déployer une plateforme souple, transparente et éprouvée de gestion des AMR pour répondre à un large éventail de cas d'utilisation est devenue incontournable dans le secteur de l'exécution des entrepôts, a affirmé Ash Sharma, directeur principal de la recherche chez Interact Analysis. Cette plateforme innovante démontre à quel point l'interopérabilité entre robots de facteurs de forme différents est essentielle dans l'entrepôt d'exécution d'aujourd'hui. De plus, elle reflète l'engagement envers l'innovation, la facilité d'utilisation et la vision globale de l'industrie dont a fait preuve Locus Robotics au cours des dernières années. »

« La capacité de LocusONE à s'intégrer rapidement et efficacement à d'autres technologies d'automatisation, comme les systèmes de tri ou d'emballage, permet de déployer facilement une solution de robotique souple et évolutive dans les sites nouveaux et existants », a souligné M. Faulk.

« Grâce à la plateforme LocusONE, Kenco peut créer une expérience d'exécution transparente qui améliore non seulement la productivité, mais aussi le moral et la visibilité des employés. Nous comptons sur les tableaux de bord de LocusView pour suivre les progrès et orienter notre gestion de la main d'oeuvre tout au long de la journée, a expliqué Kristi Montgomery, vice-présidente de l'innovation, de la recherche et du développement chez Kenco Logistics. Les informations fournies en temps réel par LocusONE nous permettent de satisfaire nos clients, et c'est ce qui compte le plus pour Kenco. »

L'entreprise propose LocusONE par le biais de son modèle commercial Robots-as-a-Service (RaaS, ou robots en tant que service) tout compris. Locus Origin, Vector et Max s'intègrent facilement dans les flux de travail nouveaux et existants, permettant aux organisations d'adapter et de faire évoluer leurs activités de manière dynamique en fonction des demandes changeantes du marché. Dans une étude réalisée par Peerless Research Group, près de la moitié des répondants ont déclaré qu'ils préféreraient acheter une solution robotique proposée sous la forme d'un système intégré complet incluant le matériel, les logiciels, le soutien et la maintenance.

L' initiative de recyclage, de remise à neuf et de réaffectation de Locus est la première dans l'industrie des AMR qui favorise activement la durabilité dans tous les aspects de l'entreprise, de la fabrication au déploiement, en passant par le soutien et l'entretien, et ce dans les sites du monde entier. Locus travaille continuellement à définir et à mettre en oeuvre des stratégies et des tactiques exemplaires conçues pour réduire le gaspillage général dans tous les secteurs de son organisation.

L'entreprise sera présente à Promat, le principal événement de l'industrie de la manutention, qui aura lieu du 20 au 23 mars à Chicago (Illinois), pour présenter LocusONE au stand S2303. Le thème de Locus à l'événement sera Vision, Intelligence, Results (Vision, intelligence, résultats), choisi pour souligner l'engagement de l'entreprise à fournir des informations exploitables et à aider les clients à améliorer leurs résultats au moyen d'une solution innovante. En outre, Locus accueillera les visiteurs au Locus Theater, où seront organisées des conférences et présentations instructives sur l'industrie, des séances de discussion avec des clients et des partenaires de Locus, ainsi que des démonstrations en direct de prélèvement et de rangement.

De plus, Locus organisera deux autres activités pour le plaisir des visiteurs : The Happiest Hour, l'heure de détente qui se tiendra tous les jours de 16 h à 17 h, et « Passport to Bots », la chasse au trésor de ProMat 2023. Les visiteurs auront non seulement l'occasion de découvrir comment les LocusBots fonctionnent avec d'autres solutions d'entrepôt de pointe, mais aussi de gagner l'un des cinq prix proposés, parmi lesquels un iPad et un casque sans fil Beats.

Pour plus d'informations et de détails, consultez : https://locusrobotics.com/about-us/events/locus-promat-2023/

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des robots mobiles autonomes (AMR) puissants et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains dans plus de vingt langues pour doubler, voire tripler, la productivité et l'efficacité du mouvement des produits. Ayant figuré deux années de suite dans le classement de l'Inc. 500, en plus de remporter plus de 17 prix sectoriels et technologiques, la solution de Locus augmente considérablement la productivité du traitement des commandes, réduit les coûts opérationnels et rend les lieux de travail plus agréables, plus sûrs et plus ergonomiques pour les travailleurs.

Locus Robotics, qui dessert plus de 100 marques parmi les plus grandes au monde et est déployée dans plus de 250 sites mondialement, permet aux détaillants, aux sociétés de logistique tierce et aux entrepôts spécialisés de satisfaire et de surpasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et élevées des environnements d'exécution d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.locusrobotics.com .

