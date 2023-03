Aurachain intègre la technologie de l'IA à sa plateforme low-code et améliore le développement des applications





Aurachain a annoncé ce jour la prochaine intégration de la technologie de pointe de l'intelligence artificielle (IA) à sa plateforme low-code de développement d'applications. Cette avancée signifie que de puissantes capacités assistées par l'IA y seront ajoutées pour aider les clients d'Aurachain à concevoir, créer et optimiser des applications avec des indications et un soutien contextuels sur le processus, inaugurant ainsi une nouvelle ère d'automatisation des flux de travail.

Cette intégration de l'IA ? y compris l'IA générative, la reconnaissance d'image, l'IA réactive et l'apprentissage automatique non supervisé ? représente une amélioration significative des capacités de la plateforme. Les développeurs d'applications pourront définir très facilement des comportements personnalisés pour les interfaces utilisateur, analyser des documents numérisés, valider des identifiants et même exploiter la reconnaissance faciale via des connexions à des services d'IA tiers.

« La technologie de l'IA progresse rapidement et nous prenons acte du rôle important qu'elle peut jouer lorsqu'il s'agit de rationaliser davantage encore le processus de création d'applications, a déclaré Adela Wiener, PDG d'Aurachain. Notre mission a toujours consisté à simplifier la conception et le déploiement d'applications pour nos clients. En intégrant l'IA à notre plateforme low-code, nous pouvons élever cette mission à un tout autre niveau. »

En procédant à cette amélioration, Aurachain démontre son engagement à innover sans cesse en faveur de la création rapide d'applications. La plateforme permet un déploiement rationalisé et contient des fonctionnalités avancées permettant d'obtenir une personnalisation approfondie et des intégrations extensives applicables à des systèmes d'entreprise très variés. Simple et itérative, l'approche de développement permet aux parties prenantes des équipes commerciales et techniques de mettre en oeuvre leur expertise directement là où elle est la plus efficace.

La fonctionnalité d'IA réduit encore le délai de mise sur le marché des applications Aurachain tout en aidant les développeurs d'applications non techniques à mettre en oeuvre des fonctionnalités avancées de niveau entreprise.

« La technologie de l'IA dotera nos clients d'un avantage concurrentiel encore plus solide lorsqu'ils utiliseront notre plateforme low-code, a déclaré Adela Wiener. Elle permet aux entreprises de tirer parti des avantages des processus numériques, notamment la transparence, l'évolutivité, la facilité de changement et la capacité de s'intégrer à d'autres systèmes. Le tout sur une plateforme collaborative où les équipes travaillent ensemble sur la manière de construire une application. »

À propos d'Aurachain

Aurachain donne aux entreprises la possibilité de créer rapidement des applications de procédés numériques grâce à une puissante plateforme low-code. Des flux de travail optimisés et des interfaces exceptionnelles permettent de tirer directement parti de l'expertise des experts en la matière, des analystes commerciaux et des développeurs professionnels, afin d'offrir une véritable valeur commerciale dès le premier jour. Les entreprises et les gouvernements utilisent Aurachain pour réduire les délais de développement, optimiser les opérations commerciales et accélérer l'innovation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aurachain.ch

