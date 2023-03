AVIS AUX MÉDIAS - Le dévoilement des finalistes du concours Les Mercuriades 2023 aura lieu le vendredi 24 mars à 11h.





MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) tiendra le dévoilement des finalistes du plus important concours d'affaires au Québec, Les Mercuriades, le vendredi 24 mars 2023 à 11h au 7e étage de l'édifice Sun Life.

Quoi : dévoilement des finalistes du concours Les Mercuriades 2023. Au total 88 finalistes seront dévoilés lors d'une cérémonie.

Quand : 24 mars 2023 de 11 h à 13 h 30.

Où : Édifice Sun Life, 1155 rue Metcalfe 7e étage, Montréal H3B 2V6.

À propos du prix Le Mercuriades : Lancé en 1981 par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le concours Les Mercuriades est aujourd'hui le plus prestigieux concours d'affaires du Québec. Chaque année, il célèbre l'innovation, l'ambition, l'entrepreneuriat et la performance des entreprises d'ici, tant au sein des PME que des grandes entreprises. Les lauréats et finalistes du concours constituent des modèles inspirants pour la relève en affaires et le milieu économique du Québec dans son ensemble.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

