CCTV+ : Une série de vidéos de citations classiques de Xi Jinping sera diffusée dans les médias russes.





PÉKIN, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'édition en langue russe de la deuxième saison de la série de vidéos de citations classiques de Xi Jinping de China Media Group sera diffusée par les principales chaînes de télévision en Russie à l'occasion de la visite officielle de trois jours du président chinois, qui a commencé lundi.

La série, qui comprend les dictons célèbres et les récits historiques puisés dans les anciens classiques chinois et qui sont cités par le président Xi Jinping dans ses discours et ses articles, sera diffusée sur Russia-24, une chaîne d'information appartenant à la All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company, et diffusée simultanément sur sa nouvelle plateforme médiatique. La série de vidéos sera également diffusée sur le canal de télévision russe Big Asia TV, TV BRICS et d'autres canaux.

La série, qui met l'accent sur les thèmes du travail acharné, de la loyauté, de l'intégrité, du partage et de l'écologie, démontre de façon vivante les importantes réalisations culturelles du président chinois, ainsi que son intérêt profond au sujet de la population et son grand amour de la nation.

Elle favorise également l'immersion dans la culture chinoise traditionnelle, vaste et profonde, qui englobe la notion de nouvelle ère et les valeurs de la mondialisation, et l'interprétation de cette culture.

