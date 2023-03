La ministre Ng fait le point sur les mesures de soutien aux femmes entrepreneures lors de son passage à Toronto





TORONTO, le 22 mars 2023 /CNW/ - La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, s'est rendue à Toronto le 20 mars pour rendre visite à des entreprises locales, rencontrer les représentants de la Canadian Venture Capital and Private Equity Association (CVCA), participer à un événement d'Elevate portant sur les femmes en technologies, et annoncer la publication de l'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada 2023 : Aperçu de la recherche, un rapport annuel préparé par le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat.

Elevate et la CVCA sont deux des cinq organismes sélectionnés pour la mise en oeuvre de l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque, un programme de 15 millions de dollars au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. L'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque rend ce secteur plus inclusif et accueillant pour les entrepreneures canadiennes. Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, la ministre Ng a fait l'annonce du nom des cinq organismes bénéficiaires de financement au titre de cette initiative.

Lors de la rencontre organisée par Elevate, la ministre Ng a rappelé les mesures de soutien mises en place pour les femmes dans le domaine des technologies par l'entremise de programmes comme le Fonds pour les femmes en technologie de BDC Capital. Ce fonds investit dans des entreprises, de l'amorçage à l'expansion, dans des fonds de capital de risque émergents gérés par des partenaires féminins et dans de nouveaux modèles pour encourager les femmes à devenir des investisseurs, élargissant ainsi le réseau d'investisseurs vers lesquels les femmes fondatrices et les dirigeantes qui bâtissent de nouvelles entreprises peuvent se tourner.

L'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin rassemble les résultats de recherches sur les activités entrepreneuriales des femmes aux fins d'élaboration des politiques et des pratiques des gouvernements et des partenaires membres de l'écosystème des affaires. Cette année, de nouvelles recherches mettent en évidence l'influence des femmes entrepreneures dans les domaines de la durabilité environnementale, de l'innovation sociale et du développement économique. Voici des exemples de constats :

les entreprises appartenant à des femmes se concentrent davantage sur l'innovation, ainsi que sur l'amélioration des processus organisationnels;

au Canada , la moitié des entrepreneures en phase de démarrage et un tiers des entrepreneures établies ont accru leur utilisation des technologies numériques pour s'adapter à la pandémie de COVID-19;

Depuis son lancement en 2018, la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat a aidé 10 000 femmes à lancer une entreprise et 12 000 femmes à faire prendre de l'expansion à leur entreprise existante.

« Investir dans le potentiel des femmes est non seulement la bonne chose à faire, mais c'est aussi la chose la plus judicieuse pour bâtir une économie forte et inclusive. Les entrepreneures canadiennes sont dynamiques et dévouées, mais elles se heurtent encore à des obstacles à la réalisation de leurs rêves entrepreneuriaux. Nous sommes résolus à soutenir leurs efforts et à aplanir les obstacles invisibles dans toutes les sphères commerciales, des technologies au tourisme, au profit de l'ensemble de la population canadienne. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

