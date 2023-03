La Société de la médecine rurale du Canada lance le financement d'un programme de formation pour améliorer l'accès aux soins de santé dans les milieux ruraux





SHAWVILLE, QC, le 22 mars 2023 /CNW/ - L'accès équitable aux soins de santé est une préoccupation croissante pour les communautés rurales, éloignées et autochtones. Aujourd'hui, la Société de la médecine rurale du Canada (SMRC) s'attaque donc au problème avec le lancement du Programme national de formation et compétences avancées pour la pratique rurale. L'objectif du programme est de réduire les pénuries de médecins en appuyant leur recrutement et leur maintien en poste dans les collectivités les plus mal desservies du Canada.

La SMRC, la voix nationale des médecins ruraux du Canada, a reçu du financement pour soutenir et financer les médecins ruraux en exercice, y compris les diplômés internationaux en médecine et ceux en première année de pratique. La formation permettra d'accroître leurs compétences en fonction des besoins des collectivités rurales, éloignées et autochtones, et de réduire la nécessité de transporter les patients hors des collectivités pour recevoir des services de santé.

« Les besoins en soins de santé dans les régions rurales sont uniques, allant au-delà des soins de santé primaires », a déclaré le Dr Sarah Lespérance, présidente de la SMRC. « L'accès équitable pour ces collectivités comprend l'offre de services tels que les soins d'urgence, l'anesthésie, les soins obstétriques, la chirurgie, les soins palliatifs, et les soins de santé mentale. Un segment de l'effectif actuel de médecins en milieu rural n'est pas entièrement équipé pour offrir tous les nombreux services requis », a poursuivi le Dr Lespérance. « Ce programme va changer cela. »

Le Dr Gavin Parker, médecin de famille à Pincher Creek, en Alberta, est membre du Comité consultatif d'experts du nouveau programme. « Le recrutement et le maintien en poste des médecins sont difficiles en raison du manque de formation continue. Ceci a eu un impact négatif sur la prestation des services dans les collectivités rurales et autochtones », a-t-il déclaré. « La pandémie et les pénuries de médecins qui en ont résulté ont aggravé les inégalités en matière de soins de santé pour ces communautés. Grâce à l'amélioration des compétences offertes par ce programme, les médecins seront mieux en mesure de répondre aux besoins de la population rurale et d'améliorer l'attrait et la rétention des médecins ruraux. »

Demandes par les médecins ruraux

Les médecins ruraux sont encouragés à présenter une demande de financement pour participer à la formation en compétences professionnelles. Ils détermineront leurs propres besoins de formation et identifieront ou créeront des opportunités d'apprentissage pour répondre à leurs besoins. Une fois leur demande acceptée pour participer au programme, le médecin rural recevra une allocation quotidienne pour couvrir la perte de revenu, une couverture de suppléance et les frais de précepteur, en plus du remboursement des frais de déplacement et d'hébergement. Vous trouverez plus de renseignements et le formulaire de demande ici.

La SMRC fait partie d'un consortium appelé « Équipe de soins primaires : Former pour transformer », qui vise à accélérer la réforme nécessaire du système de santé afin d'adopter la prestation à large échelle de soins primaires complets. Équipe de soins primaires, co-dirigée par le Collège des médecins de famille du Canada et le Réseau canadien des personnels de santé en partenariat avec plus de 65 professionnels de la santé et organismes d'éducation partout au Canada, est un projet interprofessionnel de la Fondation pour l'avancement de la médecine familiale financé par Emploi et Développement social Canada.

À propos de la Société de la médecine rurale du Canada

La Société de la médecine rurale du Canada est la voix nationale des médecins ruraux du Canada. Fondée en 1992, la mission défend les soins médicaux généralistes en milieu rural par l'éducation, la collaboration, la défense des intérêts et la recherche. Le mandat principal de la SMRC est de soutenir les communautés et les médecins en milieu rural et d'améliorer l'accès à des soins de haute qualité, près de chez eux. La Société de la médecine rurale du Canada est depuis longtemps engagée dans des projets d'éducation et de renforcement des capacités, et ces activités sont au coeur des activités actuelles de l'organisation.

Équipe de soins primaires : c'est quoi?

« Équipe de soins primaires : Former pour transformer » est une initiative unique et opportune, qui vise à accélérer le changement transformateur dans la façon dont les praticiens de soins primaires se forment à travailler ensemble. Pour ce faire, elle réunit un vaste réseau de partenaires afin d'améliorer la capacité de soins primaires complets (SPC) interprofessionnels grâce à une formation améliorée pour les praticiens, au soutien des équipes et aux outils pour les planificateurs et les employeurs.

