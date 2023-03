Budget du Québec : Mesures concernant l'exploration minière





ROUYN-NORANDA, Québec, 22 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) soutient les annonces du gouvernement favorisant le développement de l'exploration minière responsable et de la filière des minéraux critiques et stratégiques. Le Québec maintient le support à l'exploration minière avec le renouvellement du mandat de la Société d'investissement dans la diversification de l'exploration (SIDEX) et se dote d'outils pour un développement responsable de la filière des minéraux critiques et stratégiques (MCS).



Les mesures touchant l'exploration minière dans le budget :

Renouvellement du mandat de la Société d'investissement dans la diversification de l'exploration;

Mesure pour assurer un développement harmonieux et responsable de la filière des minéraux critiques et stratégiques;

Mesure fiscale pour grands projets d'investissement qui favorisent la transition énergétique, comme l'exploitation des minéraux critiques et stratégiques ainsi que leurs transports;

Développement du territoire du Plan Nord avec un ajout de 90M$ sur 5 ans.

Le renouvellement du mandat de SIDEX pour une période de 10 ans est une excellente nouvelle pour les sociétés d'exploration. Depuis plus de vingt ans, la Société a grandement contribué au développement d'une filière plus dynamique en effectuant des investissements dans des sociétés d'exploration actives au Québec et en visant l'exploration de nouveaux territoires.

« Depuis plus de 20 ans, SIDEX joue un rôle important au sein de la filière minérale québécoise. Sa présence, particulièrement lors de cycles baissiers du domaine minier, se veut extrêmement importante pour les plus petites sociétés d'exploration. Son leadership dans la promotion de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance contribue à l'amélioration des activités de nos membres et au développement économique des régions du Québec » a déclaré M. Olivier Grondin, président du conseil d'administration de l'AEMQ.

La mise en valeur des substances minérales est longue et parsemée de défis importants, particulièrement dans le cas des minéraux critiques et stratégiques. La caractérisation de ces gisements et les procédés de traitement de ces substances minérales posent des enjeux importants. Les risques, l'accès à la technologie et l'imprévisibilité des marchés rendent la recherche et le développement des MCS plus complexe pour les investisseurs. Il y a également le défi d'expliquer, aux parties prenantes des projets d'exploration, les différences entre les MCS et les métaux traditionnels qui sont mieux connus au Québec.

« L'ajout d'éléments favorisant le développement harmonieux et responsable de la filière des MCS se veut une approche positive, particulièrement dans des régions où l'activité minière est moins présente ou peu connue. Il est important de mieux expliquer cette filière de minéraux en dialoguant avec les membres des différentes communautés. Ceci aura pour effet d'augmenter la compréhension et favorisera la cohabitation souhaitable au développement des projets », a déclaré M. Guy Bourgeois, directeur général de l'AEMQ.





L'AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants oeuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l'Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 1200 membres individuels. L'Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise.



