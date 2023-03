Neil McLaughlin de RBC prendra la parole à la 21e Conférence annuelle sur les services financiers de la Financière Banque Nationale





TORONTO, le 22 mars 2023 /CNW/ - Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) fera une présentation à la 21e Conférence annuelle services financiers de la Financière Banque Nationale le 29 mars 2023. Sa présentation débutera à 11 h 05 (HAE).

Un lien vers la webémission en direct sera disponible sur le site Web de RBC à l'adresse https://www.rbc.com/investisseurs/evenements-et-presentations.html le 29 mars 2023. La webémission sera conservée en archives durant trois mois.

