CCTV+ : La réunion mondiale de partage des jeunes sur la culture de Liangzhu





PÉKIN, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Les civilisations deviennent plus riches et plus vives grâce aux échanges et à l'apprentissage mutuel. Les pays doivent explorer la construction d'un réseau mondial pour le dialogue et la coopération entre civilisations, enrichir le contenu des échanges et élargir les canaux de coopération pour promouvoir la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples de tous les pays et faire progresser conjointement le progrès des civilisations humaines. La jeunesse est la nouvelle force pour approfondir les échanges et l'apprentissage mutuel avec d'autres civilisations et mieux présenter la culture chinoise au monde.

Le 18 mars, nous avons officiellement lancé l'appel à la « Réunion mondiale de partage des jeunes sur la culture de Liangzhu ».

Comment participer : Vous pouvez rechercher notre compte officiel WeChat « cztvworld », et envoyer les mots-clés suivants : « Liangzhu + nom + numéro de téléphone mobile » ; ou envoyez un e-mail avec ces mêmes mots-clés en objet à l'adresse ZTVWORLD@qq.com.

Nous aimerions vous inviter à nous rejoindre pour explorer le métavers et participer à la « Réunion mondiale de partage des jeunes sur la culture de Liangzhu ». Nous commencerons par Liangzhu, puis nous mènerons diverses activités d'échange culturel à travers le monde, nous explorerons l'évolution des civilisations mondiales et partagerons le patrimoine culturel humain.

Nos activités comprennent :

1. Recrutement de « promoteurs de la civilisation chinoise »

Nous allons recruter des « promoteurs de la civilisation chinoise » sur les campus du monde entier pour lancer une série d'activités de promotion et partager le charme de la civilisation chinoise.

2. Visites de sites culturels de renommée mondiale

Nous visiterons et partagerons des sites culturels de renommée mondiale dans de nouvelles perspectives, à travers des vlogs et sous d'autres formes, et de manière globale et multicanal.

3. Livestreaming de la zone d'expérience d'archéologie publique de Liangzhu

Nous allons mettre en place un livestream lent dans la zone d'expérience d'archéologie publique de Liangzhu et dans d'autres zones des ruines archéologiques de la cité de Liangzhu, mener des activités telles que « l'archéologie cloud » et explorer les origines de la civilisation à travers des expériences immersives lors d'événements tels que la Conférence de partage sur le métavers.

4. Entreprendre un voyage d'exploration de la civilisation

Rejoignez le « groupe d'exploration des civilisations du monde ZMG » et embarquez pour un voyage d'exploration des origines de la civilisation à travers de multiples routes, pays, formes et thèmes !

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2036955/video.mp4

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 10:01 et diffusé par :