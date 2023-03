La Journée mondiale de l'eau est soulignée avec une annonce de financement pour la recherche et la protection visant notre ressource naturelle la plus précieuse : l'eau douce





GATINEAU, QC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Nous profitons de la Journée mondiale de l'eau pour soutenir nos mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques qui permettent de garder notre air pur et notre eau douce propre. Le gouvernement du Canada s'est engagé à créer l'agence canadienne de l'eau afin de protéger cette ressource naturelle qui nous offre de l'eau potable, des possibilités de transport et d'énergie, et des occasions économiques, en plus de nous divertir. De plus, le secrétaire parlementaire Terry Duguid est présent cette semaine à la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023, à New York, où il agira à titre de représentant du Canada pour discuter de l'évaluation de mi-parcours des objectifs de la Décennie internationale d'action (2018-2028), « L'eau et le développement durable ».

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement de 25 millions de dollars destiné à la région des lacs expérimentaux de l'Institut international du développement durable. Ce centre de recherche facilite les expériences dans la région des lacs expérimentaux, située dans le nord de l'Ontario, concernant les facteurs de stress des écosystèmes aquatiques, notamment l'excès de nutriments, l'acidification, les contaminants préoccupants et les changements climatiques. Ce centre contribue à la gestion de l'eau douce, notamment à la protection et à la restauration de la biodiversité de cette ressource, tant au Canada qu'à l'étranger.

Cet investissement de 25 millions de dollars sur une période de cinq ans dans la région des lacs expérimentaux soutiendra les travaux scientifiques nouveaux et en cours sur l'eau douce, et favorisera les collaborations scientifiques nationales et internationales ainsi que les projets destinés à améliorer les capacités de recherche et l'échange de connaissances, tant au Canada qu'à l'étranger.

Ce financement a d'abord été annoncé lors du budget fédéral de 2022, qui a prévu de vastes efforts pour mieux protéger l'environnement naturel et aider à réduire les coûts financiers et écologiques associés à la perte de biodiversité et aux changements climatiques. Les mesures d'atténuation et d'adaptation du budget de 2022 s'ajoutent aux importants investissements de plus de 100 milliards de dollars réalisés depuis 2015 pour l'environnement et la lutte contre les changements climatiques.

Les investissements dans des initiatives de lutte contre les changements climatiques comme celle-ci s'inscrivent dans l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre les changements climatiques, à créer de bons emplois et à bâtir une économie forte et respectueuse de l'environnement pour le bien de tous.

Citations

« En cette Journée mondiale de l'eau, il est formidable de voir que le Canada continue de jouer un rôle important dans la lutte mondiale visant à préserver et à protéger l'eau douce. Grâce à notre soutien continu apporté à des activités scientifiques de calibre mondial réalisées dans la région des lacs expérimentaux et à des organisations comme l'Institut international du développement durable, nous changeons concrètement les choses en ayant une meilleure compréhension de la situation et en mettant à profit de vraies solutions pour lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada continue de travailler à améliorer la santé et la qualité des écosystèmes et à bâtir des collectivités résilientes partout au pays. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La région des lacs expérimentaux fait l'objet d'études approfondies et longitudinales sur l'eau douce depuis maintenant plus d'un demi-siècle, et nous continuons de soutenir ses travaux par le truchement de l'Institut international du développement durable, établi à Winnipeg. En cette Journée mondiale de l'eau, il faut prendre conscience que chaque Canadien a besoin d'avoir accès à de l'eau potable et qu'il est essentiel de poursuivre la recherche et l'innovation pour protéger cette ressource vitale. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La région des lacs expérimentaux de l'Institut international du développement durable est ni plus ni moins le laboratoire mondial de l'eau douce, et cet investissement dans son avenir fera en sorte qu'il continuera d'avoir une incidence sur la santé de l'eau douce, non seulement au pays, mais également partout sur la planète. Ces nouveaux fonds essentiels soutiendront une foule de travaux, qu'il s'agisse de la recherche sur les anciens et les nouveaux polluants, du tout premier centre de sensibilisation aux changements climatiques du nord-ouest de l'Ontario, de l'établissement de liens avec les dix Grands Lacs africains, et bien plus encore. Et en cette Journée mondiale de l'eau, nous sommes fiers de participer à la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023, qui se tiendra à New York, et d'y faire valoir notre approche inégalée de la science de l'eau douce ici, au Canada, afin qu'elle se traduise par des politiques qui amélioreront la santé des ressources d'eau douce dans tous les États de la planète, dès maintenant et pour les générations futures. »

- Matthew McCandless, Ph. D., directeur général, Institut international du développement durable, région des lacs expérimentaux

Faits en bref

Environnement et Changement climatique Canada a un programme national sur les sciences de l'eau. Ce programme priorise, harmonise et améliore les sciences et les connaissances inclusives, collaboratives et coordonnées sur l'eau douce au Canada afin d'informer les décideurs et les responsables des politiques.

Le Canada possède 20 p. 100 des réserves d'eau douce mondiales. Protéger ces eaux douces revêt une importance cruciale pour les Canadiens, l'environnement et l'économie. En 2019, le gouvernement s'est engagé à mettre sur pied une agence canadienne de l'eau pour travailler avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et d'autres intervenants afin de trouver les meilleures façons de veiller à la sécurité, à la propreté et à la bonne gestion des eaux du Canada.

possède 20 p. 100 des réserves d'eau douce mondiales. Protéger ces eaux douces revêt une importance cruciale pour les Canadiens, l'environnement et l'économie. En 2019, le gouvernement s'est engagé à mettre sur pied une agence canadienne de l'eau pour travailler avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et d'autres intervenants afin de trouver les meilleures façons de veiller à la sécurité, à la propreté et à la bonne gestion des eaux du Canada. Le gouvernement du Canada met en oeuvre diverses initiatives de protection de l'eau douce visant entre autres à :

rétablir la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes dans les secteurs préoccupants;



prévenir les algues toxiques et nuisibles;



réduire les émissions de produits chimiques néfastes;



soutenir la participation des peuples autochtones;



accroître la participation du public grâce à la science citoyenne.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 10:00 et diffusé par :