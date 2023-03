CCTV+ : Rencontre mondiale de jeunes qui échangent sur la culture de Liangzhu





BEIJING, 22 mars 2023 /CNW/ - Les civilisations deviennent plus riches et plus colorées grâce aux échanges et à l'apprentissage mutuel. Les pays doivent explorer la création d'un réseau mondial pour le dialogue et la coopération entre les civilisations, enrichir les contenus des échanges et élargir les canaux de coopération pour promouvoir la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples de tous les pays et pour faire progresser ensemble les civilisations humaines. Les jeunes représentent la nouvelle force pour approfondir les échanges et l'apprentissage mutuel avec d'autres civilisations et présenter la culture chinoise au monde de façon plus efficace.

Le 18 mars, nous avons officiellement lancé l'invitation pour le « Global Youth Sharing Meeting on Liangzhu Culture ».

Comment participer : Recherchez notre compte officiel « cztvworld » WeChat et transmettez les mots clés suivants : « Liangzhu + nom + numéro de téléphone mobile »; ou envoyer un courriel avec les mêmes mots clés en objet à l'adresse [email protected].

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour explorer le métavers et participer au « Global Youth Sharing Meeting on Liangzhu Culture ». En commençant par Liangzhu, nous mènerons différentes activités d'échange culturel partout dans le monde, explorerons l'évolution des civilisations mondiales et partagerons le patrimoine culturel humain.

Voici quelques-unes de ces activités :

1. Recrutement de « promoteurs de la civilisation chinoise »

Nous recruterons des « promoteurs de la civilisation chinoise » sur les campus mondiaux pour lancer une série d'activités de promotion et communiquer les charmes de la civilisation chinoise.

2. Visite de lieux culturels de renommée mondiale

Nous visiterons des lieux culturels de renommée mondiale et en parlerons selon un point de vue différent, par l'entremise de vlogues et d'autres formats, en préconisant de multiples canaux.

3. Diffusion en continu en direct de l'espace d'expérience en archéologie destiné au public de Liangzhu

Nous organiserons une diffusion en direct dans l'espace d'expérience en archéologie destiné au public et d'autres lieux des ruines archéologiques de Liangzhu. Il y aura des activités comme « l'archéologie des nuages » et l'exploration des origines de la civilisation au moyen d'expériences immersives lors d'événements comme le Metaverse Sharing Conference.

4. Voyage d'exploration des civilisations

Joignez-vous au « ZMG World Civilization Exploration Group » et partez à la découverte des origines de la civilisation sur plusieurs routes, dans de nombreux pays, sous différentes formes et selon différents thèmes!

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2037119/video.mp4

