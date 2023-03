Supermicro élargit son portefeuille de solutions GPU avec une plateforme de développement d'IA de bureau refroidie par liquide, alimentée par NVIDIA





La plateforme de développement d'IA complète fournit une solution matérielle et logicielle de bout en bout avec des performances de l'ordre du pétaflop pour créer une IA de production accélérée, idéale pour les déploiements de bureau à faible bruit

SAN JOSÉ, Californie, 22 mars 2023 /PRNewswire/ ? Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fournisseur de solutions informatiques complètes pour le cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, annonce la première d'une gamme de plateformes de développement d'IA accélérées par NVIDIA à la fois puissantes, silencieuses et économes en énergie qui offrent aux professionnels de l'information et aux développeurs la technologie la plus puissante disponible aujourd'hui sur leur bureau.

La nouvelle plateforme de développement d'IA, la SYS-751GE-TNRT-NV1, est un système optimisé pour les applications qui excelle dans le développement et l'exécution de logiciels basés sur l'IA. Ce système innovant offre aux développeurs et aux utilisateurs une ressource HPC et IA complète pour les charges de travail des départements. En outre, ce système puissant peut soutenir une petite équipe d'utilisateurs exécutant simultanément des charges de travail d'entraînement, d'inférence et d'analyse.

La fonction de refroidissement par liquide autonome répond aux besoins de puissance thermique des quatre GPU NVIDIA® A100 Tensor Core et des deux processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération qui permettent une performance maximale tout en améliorant l'efficacité globale du système et en permettant un fonctionnement silencieux (environ 30 dB) dans un environnement de bureau. En outre, ce système est conçu pour accueillir des processeurs et des GPU très performants, ce qui le rend idéal pour les applications IA/DL/ML et HPC. Le système peut résider dans un environnement de bureau ou être monté en rack lorsqu'il est installé dans un environnement de centre de données, ce qui simplifie la gestion informatique.

« Supermicro s'appuie sur sa technologie de serveur d'IA de pointe et crée le système de développement d'IA et de HPC le plus puissant du secteur, ce qui permet d'exécuter un large éventail de développement d'IA et de charges de travail sur un bureau, a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. Ce nouveau système GPU passionnant sera également doté d'un système de refroidissement liquide entièrement intégré, permettant aux processeurs et GPU de pointe de fonctionner au maximum de leurs performances sans coûts d'infrastructure supplémentaires. Nous sommes constamment à l'écoute des exigences de nos clients pour comprendre leurs besoins informatiques et leur fournir les produits les plus optimisés au monde. »

Cette solution d'IA comprend une licence d'abonnement de trois ans pour NVIDIA AI Enterprise, la couche logicielle de la plateforme d'IA de NVIDIA, y compris les flux de travail d'IA de NVIDIA, les frameworks, les modèles pré-entraînés et l'optimisation de l'infrastructure. Cette solution complète accélère la productivité des développeurs et des utilisateurs, car tous les composants logiciels sont pré-chargés sur le système.

« Les progrès dans l'IA exigent des systèmes de bureau conçus pour la performance, la vitesse et l'efficacité énergétique pour répondre aux besoins des clients d'aujourd'hui, a déclaré Ian Buck, vice-président de l'hyperscale et du calcul haute performance chez NVIDIA. La plateforme de développement d'IA de NVIDIA de Supermicro offre aux utilisateurs la possibilité d'exécuter les charges de travail les plus exigeantes du monde directement sur leur bureau. »

Au coeur de la plateforme de développement d'IA de Supermicro se trouvent quatre GPU NVIDIA A100 de 80 Go que les entreprises peuvent utiliser pour accélérer un large éventail de charges de travail d'IA et de HPC. Ce système comprend deux processeurs Intel® Xeon® Gold 6444Y de 4e génération fonctionnant à une fréquence de base de 3,6 GHz, 512 Go de mémoire DDR5, six dispositifs de stockage NVMe de 1,92 To et un adaptateur réseau NVIDIA ConnectX®-6 DX 25GbE installé.

Une solution de refroidissement liquide autonome est incluse pour refroidir cette plateforme de développement d'IA haut de gamme tout en fonctionnant silencieusement. À la réception du système, les utilisateurs doivent simplement le brancher à une source d'alimentation et au réseau. Cette nouvelle plateforme de développement de l'IA peut être facilement déplacée en fonction des charges de travail sans modifier l'infrastructure au niveau du rack.

La plateforme de développement d'IA de Supermicro, la SYS-751GE-TNRT-NV1, est déjà disponible et sera présentée virtuellement au stand Supermicro de NVIDIA du GTC, une conférence mondiale sur l'IA qui se déroulera jusqu'au jeudi 23 mars 2023.

