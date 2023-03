Le projet européen pour l'économie circulaire TREASoURcE va installer des systèmes de batteries stationnaires pour le stockage d'énergie sur deux sites de démonstration en Norvège et en Finlande





Dans le cadre du projet pour l'économie circulaire de quatre ans TREASoURcE, un système de stockage d'énergie par batterie (SSEB) stationnaire, construit avec des batteries de véhicules électriques usagées, sera mis en service sur deux sites de démonstration en Norvège et en Finlande au cours de l'été 2023. Les démonstrations visent à améliorer les connaissances sur la deuxième vie des batteries et leur fonctionnalité, mais aussi la manière dont les batteries stationnaires peuvent être utilisées pour équilibrer la demande en électricité. Le résultat escompté est d'accélérer l'adoption de cette technologie sur le marché.

Les sites de démonstration sélectionnés sont le centre de sports motorisés Rudskogen situé à Viken, en Norvège, et la Lempäälä House appartenant à la municipalité à Lempäälä, en Finlande. Le projet pilote est dirigé par l'organisation norvégienne de recherche SINTEF et les systèmes de batteries seront fournis par l'entreprise norvégienne ECO STOR AS.

Le système stocke le surplus d'énergie provenant des panneaux solaires qui, a son tour, est utilisé pour réduire les pics de puissance pour les installations. Le SSEB peut ainsi être utilisé pour décaler la consommation d'énergie afin de réduire le coût de l'énergie et assurer la stabilisation du réseau électrique complet. L'utilisation de batteries de seconde vie contribue à réduire les impacts environnementaux et à économiser des minéraux critiques et d'autres ressources naturelles en prolongeant le cycle de vie des produits.

Rudskogen est un important centre de sports motorisés choisi par le gouvernement norvégien comme lieu national pour les sports motorisés en 2005. Rudskogen disposera d'un SSEB avec une capacité nominale de 120 kWh et une puissance nominale de 60 kW.

« Le centre de sports motorisés Rudskogen souhaite choisir des solutions bonnes et durables en relation avec l'expansion et l'électrification des installations. Cela facilitera l'électrification future du sport », a déclaré Bård Mikkelsen, président du conseil d'administration de Rudskogen Motorsports Center AS.

Lempäälä House est un immeuble moderne terminé en 2020, situé dans le centre municipal de Lempäälä. Il sera équipé d'un SSEB avec une capacité nominale de 80 kWh et une puissance nominale de 40 kW.

« Le projet pilote a immédiatement semblé intéressant, et en particulier l'application de la réponse à la demande est d'une grande actualité. Nous sommes très heureux de voir les résultats et pourrons donc poursuivre leur application dans nos futurs projets également », a expliqué Ulla Palo-oja, responsable de la construction à la municipalité de Lempäälä. La reproductibilité aisée des démonstrations à travers l'Europe et au-delà est l'un des principaux objectifs du projet.

Les systèmes de batteries fonctionneront et collecteront des données à des fins de recherche jusqu'en 2026. L'exploitation des systèmes sera optimisée durant toute cette période en fonction des données et de l'expérience.

À propos de TREASoURcE

TREASoURcE est une initiative financée par l'Union européenne dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe et dotée d'un budget de 9,99 millions d'euros. D'une durée de quatre ans (2022-2026), le projet est coordonné par VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, et le consortium se compose de 17 partenaires de six pays européens. Site Internet du projet : https://treasource.eu/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

