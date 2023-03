Tigre Géant rugit pour vous à Montréal, au Québec!





- Grâce à Tigre Géant, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable en toute simplicité, au quotidien. -

OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited a annoncé, aujourd'hui, l'ouverture officielle d'un nouveau magasin à Montréal, au Québec, qui aura lieu le samedi 1er avril. Déterminé à répondre aux besoins des communautés qu'il dessert, le détaillant de rabais de choix offre à la clientèle canadienne un excellent rapport qualité-prix, des offres avantageuses et une expérience de magasinage à la fois simple et agréable qui lui permet d'économiser au quotidien, en magasin ou en ligne au TigreGeant.com.

Le nouveau magasin Tigre Géant, d'une superficie de 18 000 pieds carrés, est situé au 6700, chemin de la Côte-des-Neiges. Il s'agit du cinquième magasin à Montréal, au Québec. Vous y trouverez des articles pour la maison, des articles de mode pour toute la famille, des produits d'épicerie de marque ainsi que des articles essentiels du quotidien offerts à bas prix réjouissants.

À l'occasion de l'ouverture officielle, des cartes-cadeaux seront remises aux 100 premiers clients et clientes, et, bien sûr, Friendly, le Tigre Géant, sera présent.

« Nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau magasin Tigre Géant à Côte-des-Neiges afin de mieux servir notre clientèle montréalaise », a déclaré Slim Ben Saïd, le gérant du magasin. « Nous sommes prêts à ouvrir nos portes pour offrir aux membres de notre communauté des rabais formidables sur les articles qui leur plaisent et dont ils ont besoin. »

QUOI : Ouverture officielle d'un magasin Tigre Géant à Montréal, au Québec! OÙ : 6700, chemin de la Côte-des-Neiges, Plaza Côte-des-Neiges QUAND : Le samedi 1er avril

? 7 h 30 : discours et coupe du ruban

? 8 h : le magasin ouvre officiellement ses portes!

À propos du nouveau magasin Tigre Géant à Montréal :

18 000 pieds carrés

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; le samedi et le dimanche, de 8 h à 17 h

En tant que détaillant fier d'oeuvrer au sein des diverses communautés qui l'accueillent, l'entreprise Giant Tiger Stores Limited, avec Slim Ben Saïd, le gérant du magasin, remettra un don à PROMIS, un organisme à but non lucratif qui accompagne les personnes immigrantes et réfugiées de même que leurs familles dans leur processus d'intégration culturelle, sociale et professionnelle.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des activités prévues lors de l'ouverture officielle, visitez la page Facebook du magasin au Facebook.com/TigreGeant.

À propos de Tigre Géant :

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que le magasinage se fasse en magasin ou en ligne au tigregeant.com, grâce à Tigre Géant, le détaillant de rabais canadien le plus important, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable en toute simplicité, au quotidien. #FiertéCommunautaireTG #TigreGéant

Participez à la conversation et obtenez les toutes dernières nouvelles sur Tigre Géant :

Aimez notre page Facebook : Tigre Géant

Suivez-nous sur Instagram : @Gianttigerstore

Suivez-nous sur Twitter : @GTBoutique

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : Giant Tiger Store

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 09:33 et diffusé par :