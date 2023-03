La Fondation Azrieli lance un prix de 100 000 $ pour promouvoir la main-d'oeuvre neurodiversifiée du Canada





TORONTO, le 22 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation Azrieli a annoncé la création du Prix Infini. Ce prix, d'une valeur de 100 000 $, est le premier prix destiné à récompenser les entreprises sociales canadiennes qui emploient des personnes neurodivergentes.

« Le prix vise à augmenter le taux d'emploi et à garantir des opportunités de carrière significatives et équitables pour les adultes neurodivergents », a déclaré Naomi Azrieli, O.C., D.Phil., présidente et directrice générale de la Fondation Azrieli. « Embaucher des personnes neurodivergentes peut aider à atténuer les pénuries récurrentes de main-d'oeuvre, contribuer à la croissance économique et permettre à des centaines de milliers de Canadiens de mener une vie plus épanouie. »

Le Prix INfini s'adresse à toutes les entreprises sociales canadiennes de petite ou moyenne envergure qui donnent la priorité aux besoins des employés neurodivergents en leur fournissant des possibilités de développement de carrière dans un marché du travail concurrentiel, un salaire équitable, des avantages sociaux et en les intégrant dans les processus décisionnels.

En plus du prix en espèces, le lauréat recevra jusqu'à deux ans d'accompagnement professionnel et le soutien de la Fondation Azrieli.

Au Canada, parmi les 6,2 millions de personnes en âge de travailler vivant avec une incapacité, seuls 59% ont un emploi. Le taux est de 80 % pour les personnes ne vivant pas avec une incapacité. Pour les adultes neurodivergents, ce taux n'est que de 26 %. La Fondation Azrieli espère changer ces statistiques avec le lancement du prix INfini.

« Je pense que cette initiative va accroître la sensibilisation à l'importance de l'emploi inclusif », a dit Naomi Azrieli. « Elle permettra de s'éloigner des préjugés implicites ou cachés et de la discrimination à l'encontre des personnes neurodivergentes. »

Le lauréat du Prix INfini sera sélectionné par un jury indépendant possédant une grande expertise et une expérience vécue. Le point culminant du processus de sélection aura lieu en octobre lors d'un gala au cours duquel les juges choisiront le lauréat. Les trois finalistes auront défendu, en amont, leur projet avec un argumentaire éclair.

Plus informations sur le Prix INfini, y compris les modalités de candidature, sont disponibles sur notre site Web.

À propos de la Fondation Azrieli : Mue par la conviction que nous avons tous une contribution à faire, la Fondation Azrieli ouvre des portes, favorise l'innovation et cultive des réseaux depuis plus de 30 ans. La Fondation - la plus grande fondation non corporative au Canada - finance des institutions et administre des programmes au Canada et en Israël.

La Fondation Azrieli offre aux médias la possibilité de s'entretenir avec Naomi Azrieli au sujet du prix INfini sur Zoom le 22 mars 2023, à 10h30.

SOURCE Fondation Azrieli

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 09:30 et diffusé par :