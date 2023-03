BrainTale dévoile la nouvelle version de sa plateforme numérique brainTale-care marquée CE sous le règlement européen MDR 2017/745





BrainTale, medtech décryptant la substance blanche pour permettre une meilleure prise en charge du cerveau, spin off de l'Assistance Publique ? Hôpitaux de Paris annonce la sortie de la nouvelle version de la plateforme de biomarqueurs numériques brainTale-care marquée CE sous le règlement européen MDR 2017/745. Disponible pour l'ensemble des utilisateurs, cette nouvelle version propose des améliorations significatives avec de nouveaux indicateurs clés pour le suivi des patients, une sécurité des données renforcée et une optimisation d'usage avec automatisation et intégration aux flux de données.

Longtemps sous-estimée en neurosciences, la substance blanche, qui représente 80% du cerveau humain, joue un rôle clé dans son bon fonctionnement, son développement et son vieillissement, qu'il soit normal ou pathologique. Ainsi, BrainTale développe depuis sa création en 2018, des outils de mesure et de prédiction non-invasifs, accessibles, efficaces et validés cliniquement pour les médecins traitant des patients souffrant de maladies cérébrales.

Deux modules sont disponibles sur la plateforme brainTale-care : brainQuant mesurant les lésions de la substance blanche, et brainScore-coma proposant un score pour prédire l'évolution clinique d'un patient dans le coma après traumatisme crânien ou arrêt cardiaque.

Cette nouvelle version de la plateforme brainTale-care présente trois axes majeurs d'améliorations :

Une sécurité renforcée : sécurisation maximale des données, des flux et cybersécurité optimisée ; L'accès à des biomarqueurs supplémentaires ciblant les axones et la myéline pour l'amélioration de la prise en charge en neurologie, désormais accessibles dans les rapports cliniques ; La facilité d'utilisation : l'automatisation des flux de données en interaction avec le système hospitalier de gestion des images médicales (PACS).

Jean-Baptiste Martini, Directeur Technique de BrainTale, commente « Cette nouvelle version de brainTale-care est une amélioration importante pour nos utilisateurs : sécurité, facilité d'utilisation et accès à des biomarqueurs supplémentaires. Il s'agit d'un enrichissement significatif des fonctionnalités de la plateforme pour permettre son déploiement auprès d'un nombre croissant de clients, au bénéfice des patients et des industriels ».

Au-delà du renouvellement de la certification ISO13485 obtenue début 2023, cette mise à jour substantielle de la plateforme brainTale-care vient accompagner la croissance et le développement de l'utilisation des biomarqueurs issus de la substance blanche pour le développement clinique et dans les environnements de vie réelle.

À propos de BrainTale

BrainTale est une medtech spécialiste du décryptage de la substance blanche permettant une meilleure prise en charge en neurologie et en réanimation avec des solutions pronostiques cliniquement validées. Grâce à des mesures non invasives, sensibles et fiables des altérations de la microstructure de la substance blanche, BrainTale offre une plateforme de biomarqueurs numériques pour soutenir la prise de décision en clinique. BrainTale permet l'identification des patients à risque, le diagnostic précoce et le suivi de la progression de la maladie et de l'efficacité des traitements en neurologie, notamment pour les maladies démyélinisantes, la sclérose latérale amyotrophique et les maladies neurodégénératives. S'appuyant sur plus de 15 années de recherche et développement, les produits de BrainTale sont développés pour répondre aux besoins médicaux et aux attentes des professionnels de santé au bénéfice des patients.

Depuis sa création en 2018, l'entreprise a mis en place un système complet de management de la qualité et est désormais certifiée ISO 13485 2016, avec une suite de produits disponibles sur le marché européen sous le règlement européen des dispositifs médicaux (MDR).

