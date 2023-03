CONEXPO-CON/AGG 2023 : XCMG Excavator présente 17 modèles adaptés au marché nord-américain





LAS VEGAS, 22 mars 2023 /CNW/ - XCMG Excavator, une filiale de Xuzhou Construction Machinery Group (« XCMG », SHE:000425), a récemment organisé le grand lancement de 17 nouvelles excavatrices spécialement conçues et adaptées pour le marché nord-américain haut de gamme au CONEXPO-CON/AGG 2023, le plus grand salon professionnel de la construction en Amérique du Nord, qui se déroule du 14 au 18 mars, à Las Vegas.

Les excavatrices de la série U, qui couvrent tous les niveaux de tonnage, ont attiré l'attention à la foire commerciale en raison de leur performance impressionnante, de leur manoeuvrabilité et de leur qualité. Dans la zone d'exposition interactive des excavatrices XCMG, les visiteurs ont été invités à faire l'essai des modèles, y compris les modèles XE27U, XE35U, XE55U et XE75U, à travers une série de jeux amusants comprenant le lancer d'anneaux, les tirs au panier et l'ouverture de bouteilles de bière.

« Mon expérience avec ces mini excavatrices a été très positive. Je sais aussi que XCMG mise sur une équipe de service compétente, et j'aimerais en savoir plus sur les autres formats d'excavatrices XCMG », a déclaré Jolene Miller, une cliente du Texas qui visite CONEXPO-CON.

Le marché nord-américain présente un niveau élevé d'urbanisation et de mécanisation, de sorte qu'il y a une forte demande pour les mini excavatrices. Les mini excavatrices, qui sont idéales pour les projets d'urbanisme et de paysagement, sont équipées de moteurs conformes aux normes d'émissions en Amérique du Nord, ainsi que de cabines aux conceptions ergonomiques, comme la climatisation et une chaîne stéréophonique, ce qui garantit non seulement une force rigoureuse, mais aussi souplesse d'exploitation, sécurité et confort.

XE35U, l'excavatrice à chenilles phare de la série U, est équipée d'un moteur Yanmar qui s'adapte parfaitement à la puissance du système hydraulique pour assurer son fonctionnement dans la meilleure plage de consommation de carburant. Des conduites hydrauliques auxiliaires permettent de passer des circuits unidirectionnels aux circuits bidirectionnels, et la flèche à angle variable et le rayon de pivotement compact garantissent un fonctionnement fluide dans les chantiers de construction où l'espace est restreint. De plus, il est doté d'un siège à suspension mécanique ergonomique et de points de maintenance accessibles grâce à un arceau de sécurité inclinable vers l'avant.

Entre-temps, les excavatrices à moyen et grand tonnage de la série U mettent en évidence des conceptions avancées dynamique de systèmes hydrauliques, systèmes de sécurité et systèmes de contrôle intelligents, qui sont également populaires en Amérique du Nord, et qui ont fait leurs preuves sur le plan de l'efficacité au travail, de la faible consommation de carburant et de l'entretien pratique. Ces excavatrices sont déployées au sein de projets de secteurs comme la construction d'infrastructures, l'exploitation forestière et l'exploitation minière.

Le modèle XE300UF, qui est la seule machinerie forestière présentée par XCMG lors de CONEXPO-CON/AGG 2023, est l'un des produits d'excavation spéciaux les plus vendus en Amérique du Nord. Il est équipé du moteur T4F Cummins, d'un système de commande intelligent, d'une gestion dynamique de la puissance, d'une structure du châssis pleine grandeur renforcée conçue pour des conditions de travail avec lourdes charges et d'un garde au sol amélioré qui renforce sa capacité de franchissement d'obstacles.

« En nous appuyant sur notre nouvelle stratégie " Solid to Succeed " nous nous engageons non seulement à offrir des solutions d'équipement de construction adaptées et fiables à nos clients en Amérique du Nord, mais aussi à continuer d'améliorer nos réseaux locaux de vente et de service et à innover sur le plan technologique à l'échelle mondiale en tant que fabricants d'excavatrices de calibre mondial », a déclaré Li Jinwu, vice-directeur général de XCMG Excavator.

