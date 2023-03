Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau





OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté internationale pour souligner la Journée mondiale de l'eau, qui nous rappelle notre responsabilité commune de protéger l'accès à l'eau propre et salubre, ici et dans le monde entier. Aucune ressource n'est plus essentielle aux Canadiens et à l'économie canadienne que l'eau propre.

« Une gestion adéquate des écosystèmes aquatiques contribue à réduire la faim, la pauvreté et les maladies, à lutter contre les changements climatiques et à soutenir la biodiversité. Le thème de la Journée mondiale de l'eau de cette année, "Accélérer le changement", nous incite à accélérer les efforts que nous déployons pour assurer la sécurité, la propreté et la gestion durable de l'eau.

« Puisque l'on trouve au Canada une abondance de lacs et de rivières et le plus long littoral au monde, les Canadiens savent à quel point il est important de protéger et de préserver les ressources en eau de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en oeuvre un plan d'action renforcé de protection de l'eau douce et à établir une agence canadienne de l'eau, afin d'aider à garder notre eau propre aujourd'hui et pour les générations à venir. C'est également la raison pour laquelle nous prenons des mesures sans précédent pour protéger davantage d'espaces naturels, y compris nos eaux et nos côtes, et pour mettre à profit le pouvoir de la nature dans la lutte contre les changements climatiques.

« Tous les Canadiens devraient avoir accès à de l'eau propre. Le gouvernement du Canada poursuit sa collaboration avec les communautés des Premières Nations en vue d'éliminer tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable des réseaux publics et de prévenir l'émission de nouveaux avis grâce à l'élaboration conjointe et à la mise en oeuvre d'une nouvelle loi sur la salubrité de l'eau potable. Ces dernières années, avec le soutien du gouvernement fédéral, 138 avis à long terme et plus de 245 avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable ont été levés dans les communautés des Premières Nations d'un bout à l'autre du pays, et des initiatives sont en cours pour lever les avis qui subsistent.

« Sur la scène mondiale, le Canada travaille avec ses partenaires internationaux pour promouvoir l'accès à l'eau potable, ainsi qu'à des services d'assainissement et d'hygiène, et pour soutenir des pratiques de gestion durable de l'eau dans le monde entier afin d'améliorer la vie des gens. Depuis 2000, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,5 milliard de dollars pour soutenir des initiatives liées à l'eau et à l'assainissement dans des pays en développement.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, j'invite tous les Canadiens à se joindre aux efforts que nous déployons pour protéger et conserver nos ressources en eau. Ensemble, nous pouvons assurer l'accès de tous à une eau propre et saine, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

