Véhicules électriques : presque tous les propriétaires comptent racheter électrique, mais déplorent le manque de bornes publiques





OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - Selon les résultats du plus vaste sondage jamais mené auprès de conducteurs canadiens de véhicules électriques réalisé pour le compte de l'Association canadienne des automobilistes (CAA), les inquiétudes courantes liées à l'acquisition d'un véhicule électrique (autonomie, rendement par temps froid, dégradation de la batterie, etc.) se dissipent largement après l'achat.

Plus de 16 000 propriétaires de VE de partout au pays ont été sondés. Leur principale préoccupation : la disponibilité des bornes publiques. Pour plus de 4 conducteurs de VE sur 10 (44 %), cette inquiétude subsiste après l'acquisition du véhicule. On comprend pourquoi quand on sait que les propriétaires de VE rechargent leur véhicule sur des bornes publiques 30 % du temps.

En outre, les longues escapades en voiture n'inspirent pas encore confiance à une minorité appréciable. En effet, plus du tiers des personnes interrogées (36 %) n'utiliseraient pas leur VE pour faire un long voyage. D'ailleurs, la plupart des conducteurs de VE (67 %) possèdent aussi un véhicule à essence, qu'ils tendent à privilégier pour les longues virées.

« La CAA est un important porte-parole de la mobilité pour ses membres et la population canadienne, quel que soit le mode de transport », souligne Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA. « Les véhicules électriques sont de plus en plus populaires, mais soulèvent encore beaucoup de questions. Cette enquête sur l'expérience des conducteurs canadiens de véhicules électriques départage les irritants réels et des inquiétudes des futurs acheteurs qui finalement se dissipent bien souvent à l'usage. »

Les répondants au sondage étaient appelés à évaluer à quel point certains aspects les préoccupaient avant d'acheter un VE, puis après, compte tenu de leur expérience concrète. Les résultats révèlent que nombre d'inquiétudes s'apaisent grandement, sans non plus entièrement disparaître. Néanmoins, les inquiétudes liées à l'autonomie de la batterie baissent de 37 points de pourcentage, pour s'établir à 30 % après l'achat; pour le rendement par temps froid, les préoccupations baissent de 25 points de pourcentage pour s'établir à 33 %, et les craintes concernant la dégradation de la batterie baissent de 41 points de pourcentage pour ne plus être qu'à 13 % après l'achat du VE.

Le sondage affiche aussi des taux de satisfaction extrêmement élevés chez les conducteurs canadiens de VE : presque tous (97 %) affirment que lorsque le temps sera venu de remplacer leur véhicule, ils rachèteront un VE. Par ailleurs, près de 9 personnes sur 10 (89 %) disent préférer conduire leur VE plutôt qu'un véhicule à essence, 95 % estiment faire des économies grâce à leur VE, et 92 % qualifient les déplacements en VE comme plus silencieux qu'en véhicule à essence.

Pour réaliser le sondage, la CAA a retenu les services de PlugShare Research, une firme de recherche et analyse qui a réuni le plus important groupe d'enquête sur les conducteurs de VE au monde. PlugShare a sondé son groupe de conducteurs de VE du Canada ainsi que les utilisateurs canadiens de l'application PlugShare, du 21 novembre au 11 décembre 2022. Toutes provinces confondues, 16 232 conducteurs de VE ont répondu au sondage.

Depuis de nombreuses années, la CAA s'active à fournir des renseignements fiables sur les VE à ses membres et à la population canadienne. L'association a lancé le Guide CAA d'achat de VE, qui donne aux personnes curieuses d'en savoir plus sur les véhicules électriques de l'information vulgarisée sur les aspects clés (coût et disponibilité des modèles de VE, temps de charge, etc.), et fournit un outil interactif pour trouver le véhicule qui conviendrait le mieux à sa situation.

À propos de la CAA

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à plus de 6,8 millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurances, ainsi que des rabais privilégiés. La CAA défend aussi les intérêts de ses membres et de toute la population canadienne sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à coeur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs. Elle a été nommée marque de confiance numéro 1 au Canada en 2022 par la Peter B. Gustavson School of Business de l'Université de Victoria.

