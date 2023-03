ArcelorMittal et ses employés de Fermont et Port-Cartier établissent un nouveau record avec un don de 379 470 $ à Centraide Duplessis





PORT-CARTIER, QC, le 22 mars 2023 /CNW/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada, ses employés ainsi que les cinq sections locales du Syndicat des Métallos ont fracassé leur record de l'an dernier en remettant la somme de 379 470 $ à Centraide Duplessis. Il s'agit d'une augmentation de près de 40 % par rapport au précédent record établi en 2022.

« Ce résultat que nous avons obtenu ensemble démontre l'engagement profond des membres de la grande famille ArcelorMittal à l'égard de leur communauté. Nous sommes fiers que nos efforts concertés puissent contribuer à favoriser l'égalité des chances et à réduire les inégalités sociales grâce à l'action de Centraide Duplessis auprès des plus vulnérables. Un grand merci à nos employés ainsi qu'à ceux et celles qui se sont impliqués pour faire de cette collecte un immense succès d'équipe », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

« C'est avec une grande fierté que nous recevons l'annonce de la contribution de cette année, en ligne avec notre volonté de donner, de redistribuer la richesse d'ici et de reconnaître que personne n'est à l'abri d'une période plus difficile. Le besoin est bien réel et bien présent. Notre rôle est de soutenir Centraide Duplessis dans toutes les sphères où nous pouvons le faire et de travailler en équipe avec l'employeur afin d'y arriver », a commenté Dany Maltais, conseiller syndical au Syndicat des Métallos.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires oeuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

