BingX lance un fonds de 10 millions de dollars pour stimuler l'écosystème du trading social

SINGAPOUR, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- BingX , l'une des principales plateformes de crypto-monnaies, a annoncé la création d'un fonds de 10 millions de dollars pour développer et améliorer le copy trading. Ce fonds vise à développer BingX en tant qu'écosystème de premier ordre pour le copy trading dans l'industrie des crypto-monnaies en habilitant les traders et les copieurs, en construisant une infrastructure, en innovant en matière de produits, en améliorant la communauté et en établissant des partenariats stratégiques.

Depuis sa création en 2018, BingX se consacre à devenir la passerelle vers le prochain milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies. Naviguer sur le marché de la crypto-monnaie peut être intimidant pour les nouveaux arrivants, et le copy trading a émergé comme une solution efficace qui permet aux utilisateurs de répliquer les transactions des traders prospères. En tant que pionnier du copy trading de crypto-monnaies, BingX s'engage à construire un écosystème complet où les traders et les copieurs peuvent apprendre et gagner de l'argent. Des produits originaux et conviviaux tels que Copy Trade Subsidy Voucher et Trial Fund sont régulièrement développés par la plateforme pour aider les utilisateurs inexpérimentés à démarrer sans risque. BingX a également lancé le programme Elite Copy Traders pour aider les traders professionnels à développer leur plus grand potentiel. À ce jour, BingX a rassemblé plus de 8 000 traders professionnels avec environ 4 millions de followers et a exécuté plus de 130 millions d'ordres de copy trading.

BingX a l'intention d'augmenter sa contribution à tous les niveaux de traders et de développer un soutien plus personnalisé après avoir subdivisé les traders en fonction de leur spécialité et de leurs performances. BingX insistera sur sa politique axée sur les talents et continuera à travailler sur un plan de croissance global, en veillant à ce que la plateforme puisse bénéficier à tous les types de traders. Le programme Elite Copy Traders a connu un grand succès et a évolué vers un programme ouvert. Plus de 40 000 traders ont fait de grands progrès et ont reçu des primes d'encouragement dans le cadre du programme au cours des six derniers mois.

En attendant, le fonds sera utilisé pour améliorer l'infrastructure de l'écosystème du trading social. Un système d'évaluation des traders plus scientifique sera lancé afin d'éliminer les risques potentiels et de soutenir diverses stratégies de trading. Sur la base des expériences précédentes et de l'analyse des performances, BingX continue à creuser la logique sous-jacente du copy trading et enrichit la dimension d'évaluation où le rendement à court terme des traders est dépourvu de priorité. Des outils et des fonctions de négociation avancés seront également développés. BingX améliorera le contrôle des risques et aidera les copieurs à prendre davantage d'initiatives pour interagir et se coordonner avec les traders pendant la négociation.

En outre, BingX continuera d'étendre le réseau de ses partenariats stratégiques dans le monde entier et de collaborer avec des traders et des communautés commerciales de premier plan. De nombreuses académies et organisations commerciales de renom ont été ajoutées à la liste des coopérations.

« Nous sommes ravis de lancer cet éco-fonds sur le trading social et de mener le développement de l'industrie des crypto-monnaies. Nous souhaitons changer le paysage et fournir à nos utilisateurs les meilleurs services de trading et les traders les plus performants », a déclaré Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et de la communication de BingX. « Nous tournons une nouvelle page. L'engagement de BingX à construire un écosystème de premier ordre pour le trading social témoigne de notre dévouement à l'innovation continue et de notre mission de rendre la crypto-monnaie accessible et conviviale pour tous. Avec ce fonds, BingX est prêt à créer une plateforme qui changera la donne et attend que d'autres traders talentueux nous rejoignent. »

À propos de BingX

BingX est une plateforme d'échange de crypto-monnaies leader du marché, offrant des services de trading au comptant, de dérivés, de copy trading et de grid trading dans plus de 100 pays et régions du monde avec plus de 5 millions d'utilisateurs. BingX met en relation les utilisateurs avec des traders experts et la plateforme de manière sûre et innovante.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2037155/BingX_Launches_a_10M_Fund_Boost_Social_Trading_Ecosystem.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1690963/3948519/BingX_Logo.jpg

