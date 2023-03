Pour la première fois au Canada, ChatGPT participe à un panel d'experts lors de la Journée de l'assurance de dommages 2023





MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - Les Éditions du Journal de l'assurance annoncent une grande première : la participation de ChatGPT, un outil d'intelligence artificielle développé par OpenAI, en tant que panéliste lors de la Journée de l'assurance de dommages 2023 qui se tient le 13 avril prochain au Palais de congrès de Montréal. ChatGPT personnifiera un expert en stratégie d'entreprise et interagira avec de véritables experts lors du panel d'ouverture intitulé « Intelligence artificielle : La révolution commence maintenant ».

ChatGPT est reconnu pour sa capacité à générer des réponses et des analyses complexes dans divers domaines. Depuis sa mise en ligne, en novembre dernier, les possibilités et limites de ChatGPT alimentent les conversations et déclenchent les passions. C'est dans ce contexte que les Éditions du Journal de l'assurance, qui préparent la programmation de la 12ème édition de ce congrès, ont décidé de mettre ChatGPT à contribution pour démonter à la fois sa puissance et ses limites dans un contexte réel et très significatif pour les dirigeants de l'industrie.

« Alors qu'experts de l'innovation et de l'industrie débattront des impacts de ces technologies sur les métiers de l'assurance, il nous est apparu important de montrer cette nouvelle réalité dans un contexte réel, celui d'un panel d'experts qui débat du sujet », explique Serge Therrien, Président des Éditions du Journal de l'assurance. « Il y a beaucoup de sensationnalisme et de catastrophisme autour de l'émergence de ces technologies mais les décisions d'affaires doivent se prendre à partir d'une vision objective de la réalité et des changements qui la transforment. C'est ce qui nous motive à réaliser cette grande première. »

Le panel réunira Laurent Simon, du réseau Mosaic de HEC Montréal, Rheia Khalaf, Directrice, Recherche Collaborative et Partenariats de Finance Montréal/IVADO, Eric Charton, Directeur principal, Sciences de l'IA de la Banque Nationale du Canada et Isabelle Girard, Première vice-présidente, Lab de données chez Intact Compagnie d'assurance.

La Journée de l'assurance de dommages 2023 rassemble chaque année un millier de décideurs et de professionnels de l'industrie de l'assurance de dommages qui débattent des grands enjeux de l'industrie, échangent entre pairs et découvrent les nouveaux produits et services offerts par les 70 exposants.

Cette année, outre l'intelligence artificielle qui fera l'objet de deux conférences, il sera question de la nouvelle réalité du travail postpandémique alors que sera dévoilée une étude exclusive sur le télétravail dans l'industrie, de l'assurance cyberrisques dont le succès dépend des courtiers, des occasions que les avantages sociaux offrent aux cabinets en assurance de dommages, de la préparation à la vente de son cabinet ainsi que des défis de l'industrie pour faire face aux dégâts d'eau dans les condos.

Pour plus d'informations sur la Journée de l'assurance de dommages 2023 et pour vous inscrire à l'événement, veuillez consulter le site web officiel https://portail-assurance.ca/evenement/jad

SOURCE Les Éditions du Journal de l'assurance

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 08:15 et diffusé par :