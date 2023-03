Pharmanovia conclut une entente de licence exclusive avec Aeterna Zentaris pour le premier et le seul médicament approuvé administré par voie orale pour le diagnostic de la déficience en hormone de croissance chez les adultes





Pharmanovia, une entreprise pharmaceutique mondiale qui commercialise de nouveaux médicaments et redonne un souffle, prolonge et étend le cycle de vie des médicaments existants, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son portefeuille d'endocrinologie grâce à un nouvel accord de licence pour GHRYVELINtm (macimorelin), un nouveau médicament d'Aeterna Zentaris utilisé pour diagnostiquer le déficit en hormone de croissance chez l'adulte (AGHD).

L'accord octroie les droits commerciaux exclusifs à Pharmanovia, au Royaume-Uni et dans l'EEE.

L'AGHD est une maladie rare et grave qui touche 2 à 3 personnes sur 10 000, avec un risque important de morbidité et de réduction de la qualité de vie. Elle est sous-diagnostiquée et passe souvent inaperçue chez les patients.1

Elle se caractérise par un certain nombre de symptômes variables et ordinaires, notamment une baisse des niveaux d'énergie, une modification de la composition corporelle, l'ostéoporose (réduction de la densité minérale osseuse), une diminution de la force musculaire, des anomalies lipidiques telles qu'une augmentation du cholestérol LDL, une résistance à l'insuline et une altération de la fonction cardiaque.2

Le Dr James Burt, CEO de Pharmanovia, fait remarquer : « L'endocrinologie est le plus important de nos quatre principaux domaines thérapeutiques et l'octroi d'une licence pour cet important nouveau médicament, le deuxième accord de licence pour un nouveau médicament en presque autant de semaines, témoigne de notre capacité à obtenir des licences pour des produits nouveaux et complémentaires dans les contextes thérapeutiques que nous soutenons ».

« Nous sommes prêts à utiliser les connaissances et la plateforme que nous avons développées grâce à notre travail en cours en endocrinologie et permettre ainsi que davantage de patients reçoivent le diagnostic nécessaire concernant cette maladie rare et grave. En outre, l'annonce d'aujourd'hui représente une occasion rare d'obtenir une licence pour un médicament qui offre une synergie naturelle avec l'un des principaux produits de croissance de notre portefeuille actuel ».

Le Dr Klaus Paulini, CEO d'Aeterna Zentaris, ajoute : « Pharmanovia possède une expertise en matière de commercialisation de solutions de tests diagnostiques, associée à une empreinte établie en endocrinologie dans toute l'Europe, de manière que ce partenariat était un choix naturel. Nous avons hâte de profiter de leurs connaissances de façon à ce qu'un plus grand nombre de patients bénéficient d'une expérience de test améliorée et d'une réduction des traitements inutiles ».

À propos de Pharmanovia

Pharmanovia est une entreprise mondiale de gestion du cycle de vie des soins de santé. Notre objectif est de rendre les médicaments adaptés au futur, afin d'améliorer la vie des patients dans le monde entier.

Pour ce faire, nous améliorons les médicaments existants en redécouvrant, en réaffectant ou en redéfinissant des marques emblématiques afin d'améliorer les résultats et l'expérience des patients, à la fois par le biais d'un développement interne et de partenariats stratégiques.

Notre équipe diversifiée et en pleine croissance est présente dans plus de 160 pays à travers le monde pour fournir des solutions de haute qualité, de manière éthique et durable, dans nos quatre principaux domaines thérapeutiques : l'endocrinologie, la neurologie, le cardio-vasculaire et l'oncologie.

À propos d'Aeterna Zentaris

Aeterna Zentaris est une entreprise biopharmaceutique spécialisée qui développe et commercialise un portefeuille diversifié de produits pharmaceutiques et diagnostiques orientés vers des domaines avec d'importants besoins médicaux non satisfaits. Le produit phare de la Société, la macimoréline (Macrilentm ; Ghryvelin®), est le premier et le seul test oral approuvé par la FDA des États-Unis et la Commission européenne, et indiqué pour le diagnostic de la déficience en hormone de croissance chez l'adulte (DHCA). Pour la développer, en collaboration avec Novo Nordisk, la société s'appuie sur la réussite clinique et le profil de sécurité intéressant de la macimoréline pour diagnostiquer le déficit en hormone de croissance chez l'enfant (CGHD), un domaine où les besoins ne sont pas satisfaits.

À propos de Macimorelin

La macimoréline est commercialisée sous le nom GHRYVELINtm (macimorelin) au Royaume-Uni et dans l'Espace économique européen.

GHRYVELINtm , un agoniste de la ghréline, est une petite molécule active administrée par voie orale qui stimule la sécrétion de l'hormone de croissance par l'hypophyse. Les taux de l'hormone de croissance stimulée sont mesurés dans des prélèvements sanguins après administration orale de GHRYVELINtm pour l'évaluation de la DHCA. L'autorisation de mise sur le marché de GHRYVELINtm a été accordée en 2019, sur la base de données de Phase III indiquant que la macimoréline par voie orale offre une précision comparable à celle du test de tolérance à l'insuline (ITT) standard4, mais offre un profil de sécurité plus favorable par rapport à l'ITT. GHRYVELINtm par voie orale réduit également les résultats faussement positifs des tests, ce qui permet d'éviter que les patients suivent des traitements inutiles.3

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

