SNC-Lavalin fournit une aide à la gestion des urgences aux collectivités de Floride affectées par l'ouragan Ian





MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu un contrat de services de gestion de subventions d'aide publique par la Florida Division of Emergency Management (FDEM) afin de fournir de l'aide aux sinistrés de l'ouragan Ian. L'entreprise gère le financement des secours pour aider la collectivité à intervenir, se rétablir et atténuer les risques futurs.

«?Notre connaissance approfondie des pratiques exemplaires de rétablissement et de résilience, combinée à notre vaste expertise en gestion de projet, nous permet de conseiller divers ordres de gouvernement afin d'affecter judicieusement les budgets et accélérer le financement là où les besoins sont les plus grands?», a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin.

Dans le cadre du contrat pluriannuel, SNC-Lavalin fournit du personnel qualifié qui possède une grande expérience du programme d'aide publique (AP) de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) qui vise à fournir à la FDEM des services complets de gestion des subventions, y compris une assistance technique aux demandeurs de subventions dans divers comtés de l'État.

«?Nous sommes particulièrement qualifiés pour appuyer la FDEM grâce à notre forte présence et de l'étendue de nos ressources en Floride?», a déclaré Steve Morriss, président, Services d'ingénierie, États-Unis, Amérique latine, Asie-Pacifique et M&M, SNC-Lavalin. «?Depuis plus de 30 ans, nous aidons les Floridiens à se relever lorsqu'ils sont victimes de catastrophes. Notre équipe possède une vaste expérience de l'administration de tous les programmes de la FEMA pour maximiser les fonds et faire progresser le soutien aux collectivités locales dans le besoin.?»

La Société a fourni du soutien à l'État de la Floride après chaque tempête majeure et chaque catastrophe depuis l'ouragan Andrew en 1992. SNC-Lavalin a distribué plus de 50 milliards de dollars en financement pour faciliter la supervision de plus de 50?000 projets à l'échelle nationale. L'ouragan Ian a touché terre en Floride le 28 septembre 2022 sous la forme d'une tempête majeure de catégorie 4, avec des vents soutenus de 155 mi/h. On estime que les dommages causés par l'ouragan dépasseront les 40 milliards de dollars dans l'État.

L'équipe, qui fournit actuellement à la Floride un soutien d'AP pour la COVID-19, est un chef de file dans la prestation de services de consultation professionnels. Elle apporte notamment son soutien dans le cadre de l'aide publique de la FEMA, de l'aide individuelle et de l'aide au programme d'assistance pour l'atténuation des risques à tous les niveaux du gouvernement, du lancement du projet à sa clôture. L'accent mis par SNC-Lavalin sur la gestion de projet permet d'intervenir rapidement et efficacement en cas d'événements extrêmes comme les inondations dans le Colorado, les feux de forêt en Californie, les tempêtes hivernales dans le Nord-Est et les phénomènes météorologiques violents le long de la côte du golfe du Mexique.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 07:45 et diffusé par :