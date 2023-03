Une occasion manquée pour les demandes étudiantes





QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - La Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM) se réjouit que le budget 2023-2024 augmente significativement les sommes accordées à l'enseignement supérieur, aux universités et à l'aide financière aux études (AFE). Elle souligne particulièrement l'investissement de 350M$ sur cinq ans en AFE afin de rendre permanent le supplément temporaire aux frais de subsistance mis en place en 2020 pour compenser les hausses de coûts engendrées par la pandémie de COVID-19. Elle espère que les montants annoncés permettront la mise en place de réformes ambitieuses dans une prochaine modernisation de l'aide financière aux études et dans la nouvelle mouture de la Politique québécoise de financement des universités, toutes deux attendues pour 2023.

Dans un contexte de forte inflation et d'incertitude économique croissante, la Fédération se désole toutefois que le gouvernement préfère procéder à des baisses massives d'impôts au lieu d'investir davantage pour améliorer la santé financière de la communauté étudiante. Rappelons les montants d'aides actuellement distribués par l'aide financière aux études sont toujours de 45% inférieur à ce qui est généralement considéré comme un revenu viable. La Fédération évalue à 587 M$ le coût que représenterait de garantir un revenu viable à chaque bénéficiaire de l'AFE, soit le tiers du coût annuel des baisses d'impôt annoncées.

« Plus aurait pu être fait pour améliorer les conditions de vie de la communauté étudiante, qui a été frappée de plein fouet par la forte inflation des dernières années. Une réduction significative du coût des droits de scolarité et un doublement des aides versées par l'AFE n'auraient pourtant coûté que le tiers de la baisse d'impôt annoncée aujourd'hui, sur une base annuelle », affirme Radia Sentissi, secrétaire générale de la Fédération.

La Fédération constate également que les bourses d'excellence des Fonds de recherche du Québec ne font l'objet d'aucun nouvel investissement alors que leurs montants n'ont pourtant pas été indexés depuis 2017. La Fédération doute fortement que les 50 M$ sur cinq ans annoncés au budget permettent d'augmenter significativement le montant des bourses d'excellence. Elle estime qu'au moins le double aurait été nécessaire pour compenser l'effet de l'inflation des cinq dernières années.

La FAÉCUM déplore par ailleurs l'absence de financement pour la transition écologique des universités, notamment pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. « Avec le rapport du GIEC sorti tout juste hier, il apparait encore plus urgent d'agir au niveau de la transition écologique des universités, chose que le gouvernement de la Coalition avenir Québec ne semble pas faire », affirme Radia Sentissi, secrétaire générale de la Fédération.

Finalement, la FAÉCUM joint sa voix à celle d'un nombre croissant d'organismes de la société civile qui réclame un meilleur soutien financier du transport en commun. Elle doute que l'investissement annoncé parvienne à compenser les pertes de revenus des sociétés de transport en commun engendrées par la pandémie de COVID-19. Elle rappelle que pour les années financières 2022-2023 et 2023-2024 seulement, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) rapporte des pertes de revenus causées par la pandémie de plus de 500 M$.

La FAÉCUM prend acte des orientations prises aujourd'hui par le gouvernement et continuera de militer pour l'amélioration des conditions de vie de ses membres. « Il est certain que nous continuerons de suivre les différents investissements en enseignement supérieur et que nous continuerons de mettre de l'avant les demandes de nos membres », dit Radia Sentissi, secrétaire générale de la Fédération.

Depuis 1976, la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal

(FAÉCUM) représente, par l'intermédiaire de 85 associations étudiantes, 40 000 personnes étudiantes de l'Université de Montréal. Elle a pour mission la défense des droits et intérêts de ses membres dans les sphères universitaire et sociale. La FAÉCUM est la plus importante association étudiante de campus au Québec.

