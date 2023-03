Beacon Broadband choisit la plateforme EspialTV d'Enghouse Networks pour offrir une expérience de streaming de classe mondiale





La solution complète permet à Beacon Broadband d'offrir des services à haut débit et de télévision

MARKHAM, Ontatio, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de télécommunications et de solutions IPTV SaaS, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Beacon Broadband afin de permettre à l'organisation d'offrir à ses clients un service de streaming vidéo de classe mondiale.

Beacon Broadband déploie une solution évolutive de Enghouse pour garantir la meilleure qualité de service possible aux abonnés sur une large gamme d'appareils, y compris les appareils Fire TV et Androidtm.

« Nous sommes ravis que Beacon Broadband offre à nos clients un accès internet par fibre incroyablement rapide, des services vocaux avancés et maintenant la meilleure expérience vidéo disponible", a déclaré Bill Gerski, vice-président du marketing et des ventes de Beacon Broadband.

« Nous nous sommes engagés à apporter l'expérience de la fibre optique à haut débit là où personne d'autre ne le fera. Notamment les maisons les plus éloignées de notre territoire rural et les téléviseurs de nos abonnés », a déclaré Paul Recanzone, directeur général de Beacon Broadband. Nous avons choisi la plateforme EspialTV d'Enghouse pour offrir une expérience vidéo unique qui répond aux besoins de nos abonnés traditionnels à la vidéo plus âgés et de nos abonnés au streaming plus jeunes. Notre partenariat avec Enghouse Networks nous permettra de fournir à tous les abonnés à la vidéo l'expérience client que nos membres attendent de Beacon Broadband. »

Beacon Broadband utilisera Enghouse EspialTV, une solution IPTV entièrement gérée et hébergée dans le cloud, pour fournir du contenu en direct, de télévision de rattrapage, de NPVR et de VOD à ses abonnés résidentiels et à ses abonnés de masse/commerciaux.

« Nous sommes heureux et satisfaits que Beacon Broadband ait choisi la plateforme EspialTV d'Enghouse pour ce projet, sur la base de notre expérience en matière de prestation d'expériences télévisuelles exceptionnelles », a déclaré Mick McCluskey, vice-président de la gestion des produits chez Enghouse Networks. « L'offre de services de télévision comporte plusieurs étapes et Beacon Broadband les a franchies avec succès grâce à notre assistance. »

EspialTV offre une expérience utilisateur primée sur tous les appareils. Grâce à EspialTV, Beacon Broadband peut facilement personnaliser l'interface utilisateur de son service de streaming vidéo pour s'adresser à plusieurs segments de marché de consommateurs et d'entreprises. EspialTV étant une solution SaaS basée sur le cloud, elle peut être déployée rapidement à un faible coût de départ.

À propos d'Enghouse Networks

Enghouse Networks est un fournisseur mondial fiable de technologies et de solutions de télécommunications. Notre engagement est de fournir avec succès des solutions qui peuvent permettre la transformation numérique, créant ainsi une communauté mondiale connectée. De la périphérie au cloud, nos applications permettent aux entreprises de communication et de médias de nouvelle génération, à la défense, aux agences de sécurité publique et aux services publics de planifier, concevoir, développer, surveiller, protéger et simplifier la complexité du réseau de manière fiable, dans un environnement 5G, IoT, cloud, d'IA, NFV et SDN indépendant des fournisseurs. Le portefeuille de technologies d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure réseau, les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), les systèmes de soutien aux opérations (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks est une unité de Enghouse Systems Ltd., située à Markham, Ontario.

À propos de Beacon Broadband

Beacon Broadband est une filiale en propriété exclusive de la Coos-Curry Electric Cooperative, située sur la côte sud de l'Oregon. Il y a environ 85 ans, Ivan Laird ne parvenait pas à obtenir de la compagnie d'électricité qui possédait des lignes de transport traversant sa propriété qu'elle lui fournisse des services d'électricité. Il a donc fondé la coopérative d'électricité. Aujourd'hui, le petit-fils de M. Laird, David, vit dans la maison familiale et n'arrive pas à obtenir de la société qui détient les lignes à fibre optique qui traversent sa propriété qu'elle lui fournisse un service internet. Beacon Broadband fournira l'internet et la vidéo à David et à tous les habitants des comtés ruraux de Curry et de Coos.

Contact d'Enghouse Networks, Balvinder Sandhu, directeur de la génération de la demande, tél. : +44 (0)1628 641 789, e-mail : [email protected] ; contact de Beacon Broadband, Bill Gerski, vice-président du marketing et des ventes, (702) 493-6142, e-mail : [email protected]

