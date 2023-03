Shutterstock s'associe à NVIDIA pour développer les bases de l'IA afin de créer des outils génératifs pour artistes 3D





Contenu Shutterstock personnalisé développé grâce au service d'IA générative NVIDIA Picasso basé sur le cloud et qui permet d'utiliser des invites textuelles pour générer rapidement du contenu 3D pour les jumeaux numériques industriels, le divertissement et le jeu

NEW YORK, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), la principale plateforme de création au monde pour les marques et les entreprises de médias transformatrices, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec NVIDIA pour développer des modèles 3D personnalisés afin de créer des actifs 3D génératifs à partir de simples invites textuelles. Grâce à cette collaboration inédite, les modèles 3D seront développés grâce à des actifs Shutterstock en utilisant les services cloud d'IA générative NVIDIA Picasso pour convertir le texte en contenu 3D haute fidélité, réduisant ainsi le temps de création de plusieurs heures à quelques minutes.

Lorsque les modèles seront présentés dans les mois à venir sur Shutterstock.com, les nouvelles capacités d'IA générative alimentées par NVIDIA seront le dernier né de Creative Flow , une boîte à outils complète conçue pour offrir l'expérience créative la plus transparente possible. Les fonctions de conversion de texte en contenu 3D seront également proposées sur Turbosquid.com et devraient être introduites sur la plateforme NVIDIA Omniversetm pour la création et l'exploitation d'applications industrielles 3D dans le métavers.

« Notre partenariat avec NVIDIA en matière de 3D générative stimulera la prochaine génération d'outils de contribution 3D, réduisant considérablement le temps nécessaire pour créer des modèles 3D magnifiquement texturés et structurés », a déclaré Paul Hennessy, PDG de Shutterstock. « Ce partenariat, le premier du genre, renforce notre stratégie qui consiste à tirer parti de l'énorme stock de métadonnées de Shutterstock pour mettre sur le marché de nouveaux produits, outils et contenus. En associant notre contenu 3D aux modèles de base de NVIDIA et en utilisant nos plateformes de marketing et de distribution respectives, nous pouvons saisir une opportunité de marché extraordinairement importante. »

Avec les outils logiciels professionnels d'aujourd'hui, la création d'un modèle 3D détaillé et de haute qualité à partir de rien constitue souvent une tâche difficile et fastidieuse pour les créateurs. Dans le cas de la création d'un contenu destiné à être utilisé comme jumeau numérique, où une précision absolue est requise, cette tâche complexe peut prendre des jours, voire plus, en fonction des spécificités du modèle. En créant des modèles personnalisés grâce au service d'IA générative NVIDIA Picasso basé sur le cloud, Shutterstock aidera les artistes 3D à créer des formes d'objets, à déballer les objets, à générer des textures et des matériaux et, pour les utilisateurs non 3D, à produire des modèles 3D complets prêts à être utilisés dans une grande variété d'applications et de plateformes.

« Les capacités de transformation de l'IA générative permettent aux fabricants de logiciels et aux entreprises de construire des outils qui utilisent de simples invites textuelles pour créer des actifs 3D pour les jumeaux numériques, la simulation et la conception, ce qui permet aux artistes d'économiser énormément de temps et d'efforts », a déclaré Greg Estes, Vice-président des programmes développeurs de NVIDIA. « Le développement d'un modèle Shutterstock personnalisé grâce aux services d'IA générative du NVIDIA Picasso basé sur le cloud permettra aux développeurs de disposer d'un outil capable d'automatiser une grande partie du travail fastidieux des artistes, leur permettant ainsi de consacrer plus de temps à l'exploration de nouveaux concepts et à l'affinement de leurs idées. »

Dans le cadre de son approche responsable de l'IA et en corrélation avec les ventes de modèles 3D personnalisés sur la plateforme Shutterstock, Shutterstock rémunérera les artistes par l'intermédiaire de son Fonds des contributeurs pour le rôle que leur propriété intellectuelle joue dans le développement de la technologie générative.

À PROPOS DE NVIDIA

Depuis sa création en 1993, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) est un pionnier du calcul informatique accéléré. L'invention du GPU par la société en 1999 a stimulé la croissance du marché des jeux sur PC, redéfini l'univers de l'infographie, a permis l'entrée dans l'ère de l'IA moderne et a contribué à la création du métavers. NVIDIA est désormais une société d'informatique complète avec des offres à l'échelle du centre de données qui remodèlent l'industrie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://nvidianews.nvidia.com/ .

À PROPOS DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), est une plateforme créative mondiale de premier plan pour les marques et les entreprises de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies sous licence de haute qualité , des vecteurs , des illustrations , des modèles 3D , des vidéos et de la musique . Grâce à sa communauté croissante de plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 600 millions d'images et de plus de 45 millions de clips vidéo.

Shutterstock, dont le siège social est situé à New York, a des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La société possède également Splash News, la première agence de presse de divertissement pour les salles de rédaction et les sociétés de médias du monde entier, Pond5, la plus grande place de marché de contenu vidéo ; TurboSquid, la plus grande place de marché de contenu 3D ; PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout ; PremiumBeat, une bibliothèque de musique libre de droits ; Shutterstock Editorial, une source de premier plan d' images et de vidéos éditoriales pour les médias du monde entier ; et Bigstock , une offre de stock média orientée valeur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et Facebook .

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES DE NVIDIA

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les avantages, l'impact, les performances, la disponibilité et les caractéristiques du partenariat conclu entre NVIDIA et Shutterstock permettant d'utiliser des images et des textes pour générer rapidement du contenu 3D pour les jumeaux numériques industriels, le divertissement et le jeu ; et les avantages, l'impact, les performances, les caractéristiques et la disponibilité des produits et des technologies de NVIDIA, y compris les services d'IA générative NVIDIA Picasso basés sur le cloud, NVIDIA Omniverse et les modèles de la fondation NVIDIA sont des déclarations prospectives sujettes à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats soient sensiblement différents des attentes. Les facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes sont les suivants : la conjoncture économique mondiale ; la dépendance de NVIDIA vis-à-vis de tiers pour fabriquer, assembler, emballer et tester ses produits ; l'impact du développement technologique et de la concurrence ; le développement de nouveaux produits et technologies ou l'amélioration des produits et technologies existants de NVIDIA ; l'acceptation par le marché des produits de NVIDIA ou des partenaires de NVIDIA ; les défauts de conception, de fabrication ou de logiciel ; l'évolution des préférences ou des exigences des consommateurs ; l'évolution des normes et des interfaces ; la perte inattendue des performances des produits ou des technologies de NVIDIA lorsqu'ils sont intégrés dans des systèmes ; ainsi que d'autres facteurs détaillés de temps à autre dans les rapports les plus récents que NVIDIA dépose auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, y compris, mais sans s'y limiter, son rapport annuel sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Des copies des rapports déposés auprès de la SEC sont publiées sur le site web de la société et sont disponibles gratuitement auprès de NVIDIA. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et ne sont valables qu'à la date du présent document, et, sauf si la loi l'exige, NVIDIA décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives pour tenir compte des événements ou des circonstances futurs.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES SHUTTERSTOCK

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont prospectives. Les exemples de déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les orientations, les perspectives de l'industrie, les activités futures, les résultats d'exploitation ou la situation financière futurs, les dividendes futurs, notre capacité à réaliser des acquisitions et à intégrer les entreprises que nous avons acquises ou que nous pourrions acquérir dans nos activités existantes, les caractéristiques, produits ou services nouveaux ou prévus, les stratégies de gestion, notre position concurrentielle et la pandémie de COVID-19. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre à », « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « projeter », « chercher », « potentiel », « opportunités » et d'autres expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces expressions. Cependant, certaines déclarations prospectives peuvent ne pas contenir ces mots. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, ceux abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 décembre 2022, ainsi que dans d'autres documents que la Société peut déposer de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. En raison de ces risques, incertitudes et facteurs, les résultats réels de Shutterstock peuvent différer matériellement des résultats, performances ou réalisations futurs évoqués ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites uniquement à cette date et Shutterstock n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations incluses dans ce communiqué de presse ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

© 2023 NVIDIA Corporation. Tous droits réservés. NVIDIA, le logo NVIDIA et NVIDIA Omniverse sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NVIDIA Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques de commerce des sociétés respectives auxquelles ils sont associés. Les fonctions, les prix, la disponibilité et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2036366/Shutterstock_nvidia_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 06:31 et diffusé par :