ZENTIVA S'ENGAGE À PLANTER 1 MILLION D'ARBRES D'ICI 2030





La société renforce sa contribution à une planète plus saine dans le cadre de sa stratégie de développement durable

PRAGUE, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Zentiva célèbre aujourd'hui la Journée internationale des forêts en s'engageant à planter 1 million d'arbres d'ici 2030. En tant que producteur de médicaments de haute qualité et abordables, Zentiva génère des émissions de carbone et est conscient de son impact sur l'environnement. C'est pourquoi la société s'est engagée à mettre en place un solide programme de développement durable dans le cadre de sa stratégie commerciale.

Nick Haggar, PDG de Zentiva, a déclaré: "Chez Zentiva, nous assurons l'approvisionnement en médicaments et plus de 100 millions de personnes en Europe et dans le monde font confiance à nos produits. Nous avons défini une stratégie globale de développement durable et nous avons officialisé notre engagement à atteindre la neutralité carbone pour les champs d'application 1 et 2 d'ici 2030. Par ailleurs, nous continuons à investir dans des programmes visant à améliorer notre efficacité en matière de gestion de l'énergie, de l'eau et des déchets. Je suis fier que ces actions se concrétisent et ne soient pas de simples engagements sur le papier."

Le parcours de Zentiva en matière de développement durable a commencé en 2019 avec la première plantation d'arbres en Roumanie. Depuis, la société a déjà planté plus de 250 000 arbres dans le cadre de son programme de reforestation et de compensation. L'officialisation de son engagement à planter 1 million d'arbres est une nouvelle étape importante pour l'équipe.

Ines Windisch, responsable des ressources humaines, de la communications et du développement durable, a ajouté: "Chaque membre de notre entreprise est impliqué dans le programme de développement durable, car nous pensons que chaque petit pas et chaque petite contribution comptent. Nous focalisons nos efforts non seulement sur les programmes d'efficacité, mais aussi sur la biodiversité, en soutenant la nature pour récupérer et restaurer les écosystèmes locaux. Notre planète est unique et nous voulons que les générations futures profitent de leur vie sur Terre autant que nous."

Zentiva a continué à réduire de manière considérable ses émissions de CO2 au cours de l'année 2022, après une réduction de 16% en 2021. Il est important que toutes les entreprises s'efforcent de réduire leur impact sur l'environnement et l'équipe de Zentiva est fière des progrès qu'elle réalise. La stratégie de développement durable de l'entreprise s'articule autour de trois piliers : Personnes, Partenaires et Planète. Zentiva atteindra son objectif de neutralité carbone en se consacrant à la réduction des émissions de carbone, en s'approvisionnant en énergies renouvelables et en augmentant l'efficacité de sa gestion de l'énergie, de l'eau et des déchets.

