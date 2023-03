Classement mondial des universités QS par sujet 2023





LONDRES, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analyste international de l'enseignement supérieur, a publié aujourd'hui la treizième édition du QS World University Rankings by Subject. Les classements, fournissent une analyse comparative indépendante des performances de plus de 15 700 programmes universitaires individuels, suivis par les étudiants de 1594 universités réparties dans 93 endroits à travers le monde, dans 54 disciplines académiques et cinq grands domaines d'études.1 Ils font partie du portefeuille annuel QS World University Rankings, qui a été consulté plus de 120 millions de fois en 2022 et couvert 117 000 fois par les médias et les institutions.

FRANCE

Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) se classe au deuxième rang mondial pour les arts du spectacle, derrière le Royal College of Music de Londres. L'INSEAD reste l'une des meilleures écoles de commerce au monde, se classant deuxième, et Sciences Po Paris arrive troisième pour la politique et les études internationales. Par ailleurs, l'Université de Montpellier et l'Université Paris-Saclay sont les deux universités d'Europe qui se sont le plus améliorées, si l'on considère celles qui ont classé au moins 10 matières, avec des pourcentages d'amélioration globale de 64 % et 57 % respectivement. L'édition 2023 du QS World University Rankings by Subject offre des données indépendantes sur les performances de 467 programmes individuels dans 73 universités françaises, affichant un degré de stabilité impressionnant. Sur l'ensemble des programmes classés, 129 s'améliorent, 128 régressent et 179 restent stables dans leur rang ou leur tranche. Trente et une disciplines françaises sont classées pour la première fois.

QS World University Rankings by Subject 2023 Europe continentale : Total des entrées classées Localisation Total des 10 premiers Total des 20 premiers Total des 50 premiers Total des 100 premiers Tous Allemagne 4 21 96 210 731 Italie 7 16 47 125 530 France 6 22 71 139 467 Espagne 0 4 22 93 424 Pays-Bas 16 30 88 170 304 Suisse 32 39 65 104 217 Belgique 2 7 29 70 213 Portugal 0 0 0 6 135 Autriche 1 4 17 35 123 © QS Quacquarelli Symonds 2004-2023 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés

En outre, la France compte 100 entrées dans les cinq grands domaines d'études (arts et lettres, ingénierie et technologie, sciences de la vie, sciences naturelles et sciences sociales). Parmi celles-ci, 42 progressent, 38 régressent, 18 restent inchangées et deux se classent pour la première fois.

Les universités françaises parmi les 20 meilleures au monde au QS World University Rankings 2023 par matière 2023 2022 Université Discipline académique 2 4 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) Arts performants 2 2 INSEAD (France) Études commerciales et de gestion 3 3 Sciences Po Politique et études internationales 6

HEC Paris Marketing 10 10 HEC Paris Études commerciales et de gestion 11 11 Hotel School Vatel Gestion de l'accueil et des loisirs 12 7 Sorbonne University Classiques et histoire ancienne 13 20 Sciences Po Politique sociale et administration 15 10 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Classiques et histoire ancienne 16 22= Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Archéologie 16 15= Sorbonne University Géophysique 16 19 Université Paris-Saclay Mathématiques 17 18 Sorbonne University Géologie 17 30 Université Paris-Saclay Physique & Astronomie 18 19 HEC Paris Comptabilité et Finance 18 18 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Droit/Loi 19 19= Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon Arts performants 20 22 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Histoire © QS Quacquarelli Symonds 2004-2023 TopUniversities.com All rights reserved

Sorbonne Université est l'établissement français le plus performant, avec 37 matières classées, dont 27 dans le top 100 mondial. Elle est suivie par l'Université PSL, qui se classe également dans 37 disciplines, mais qui en compte 24 dans le top 100 mondial.

Ben Sowter, premier vice-président de QS, a déclaré : "La France est l'un des pays qui collabore le plus intensément avec l'étranger, puisque six des 20 premiers sujets du réseau international de recherche sont français. C'est dire l'ampleur de la collaboration nécessaire pour réaliser les nobles aspirations de la France".

M. Sowter poursuit : "Le gouvernement a augmenté le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 2022 de plus de 700 millions d'euros1. Il s'agit d'un pas important pour soutenir la compétitivité mondiale de la France, notamment en termes de qualité et de quantité de la recherche, domaine dans lequel elle est en retard par rapport à certains de ses concurrents régionaux - l'Allemagne et la Suisse, par exemple."

SUISSE

QS constate que la Suisse possède le meilleur système d'enseignement supérieur au monde, l'ETH Zurich couronnée meilleure université d'Europe continentale et sept des 10 meilleures universités mondiales pour l'hôtellerie et la gestion des loisirs sont suisses.

Selon ce classement, la Suisse peut se vanter d'avoir le meilleur système d'enseignement supérieur au monde parmi les sites ayant au moins dix universités classées. Parmi les pays ayant plus de dix universités classées, la Suisse se distingue en ayant la plus forte proportion d'universités classées dans le top 10 à l'échelle mondiale, avec 15% de ses universités dans cette catégorie. De plus, la Suisse possède la plus forte concentration de matières classées au niveau mondial, avec 2% de ses programmes classés dans cette catégorie.

L'édition 2023 du QS World University Rankings by Subject .fournit des données indépendantes sur les performances de 217 programmes dans 28 universités suisses. Sur le nombre total d'entrées classées, 45 ont progressé, 68 ont reculé et 95 sont restées inchangées. Neuf programmes sont classés pour la première fois.

QS World University Rankings by Subject 2023 Lieux par concentration des 10 premiers sujets classés Localisation Nombre total de places de premier rang #1 Pourcentage Total des

top 10 rangs Top 10 Pourcentage Tous Singapour 0 0 % 19 21 % 91 Suisse 4 2 % 32 15 % 217 RAS de Macao 0 0 % 1 10 % 10 Royaume-Uni 15 1 % 145 9 % 1527 États-Unis 32 1 % 256 8 % 3091 Pays-Bas 2 1 % 16 5 % 304 Suède 0 0 % 5 2 % 210 Canada 0 0 % 15 2 % 659 Norvège 0 0 % 2 2 % 99 Australie 0 0 % 14 2 % 747 QS Quacquarelli Symonds 2004-2023 https://www.TopUniversities.com/ Tous droits réservés

En outre, la Suisse compte 32 entrées dans les cinq grands domaines d'études (arts et sciences humaines, ingénierie et technologie, sciences de la vie, sciences naturelles et sciences sociales). Parmi celles-ci, une s'améliore, 28 régressent et trois restent inchangées.

L'ETH Zurich se classe au premier rang mondial pour l'étude de trois disciplines, à savoir les sciences de la terre et de la mer, la géophysique et la géologie. Elle occupe ainsi la première place plus souvent que toute autre université d'Europe continentale et la troisième au monde, avec les universités d'Oxford et de Cambridge au Royaume-Uni. Seuls le Michigan Institute of Technology (MIT) et l'université de Harvard occupent davantage de premières places. Les universités de Zurich et de Genève abritent les matières les mieux classées, avec respectivement 36 et 35 entrées.

LA BELGIQUE

Si l'on considère les pays comptant au moins 10 universités classées, la Belgique est le troisième meilleur centre de recherche d'Europe continentale en termes de productivité, d'impact et de collaboration mondiale

Selon ce classement, la Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) est la deuxième meilleure université d'Europe continentale en termes de nombre de programmes parmi les 50 meilleurs, continuant ainsi à réduire l'écart avec l'ETH Zurich, en Suisse, qui est la plus performante d'Europe ; toutefois, un pourcentage plus faible de ses programmes figure dans cette catégorie.

L'édition 2023 du QS World University Rankings by Subject offre des données indépendantes sur les performances de 213 programmes dans 11 universités belges. La Belgique affiche une stabilité impressionnante dans les classements de cette année. Sur l'ensemble des programmes classés, 55 progressent, 55 reculent et 98 restent inchangés, ce qui lui confère un taux de changement national global de 0 %. Cinq matières sont classées pour la première fois.

QS World University Rankings 2023 Europe continentale : Les universités obtenant le plus grand nombre de places dans le top 50 Université Pays Total des matières classées Top 50 Ratio de niveau ETH Zurich - Institut fédéral suisse de technologie Suisse 26 21 80.77 % KU Leuven Belgique 45 20 44.44 % Université d'Amsterdam Pays-Bas 34 19 55.88 % Université de la Sorbonne France 37 17 45.95 % Université de technologie de Delft Pays-Bas 21 15 71.43 % Université Ludwig-Maximilians de Munich Allemagne 35 14 40.00 % EPFL Suisse 15 13 86.67 % Université technique de Munich Allemagne 23 12 52.17 % Université d'Utrecht Pays-Bas 36 12 33.33 % Université Humboldt de Berlin Allemagne 29 12 41.38 % Université libre de Berlin Allemagne 31 12 38.71 % © QS Quacquarelli Symonds 2004-2023 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés

Ben Sowter, premier vice-président de QS, a déclaré : "La Katholieke Universiteit Leuven reste à la pointe de la recherche mondiale essentielle : La dernière édition de notre classement, qui voit la KU Leuven consolider et améliorer ses positions dans une série de disciplines, reflète un engagement en faveur de la collaboration, de l'innovation et de l'internationalisation." M. Sowter a poursuivi : "Les universités belges, au niveau des disciplines, continuent d'être tenues en haute estime par les universitaires. Un léger déclin dans les indicateurs de recherche de QS a peut-être entamé sa réputation auprès des employeurs, mais elle reste l'un des meilleurs centres de recherche d'Europe. Un nouveau rééquilibrage des ressources et des priorités en matière de recherche pourrait remédier à cette situation et contribuer à son ascension parmi l'élite européenne".

QS World University Rankings by Subject 2023 : Les universités belges dans le top 25mondial 2023 Rang 2022 Rang Université Matière 5 4 KU Leuven Théologie 7 11 Université de Gand Agriculture et sylviculture 12 11 KU Leuven Dentisterie 13 13 Université de Gand Sciences vétérinaires 17 20 KU Leuven Sujets liés au sport 18 27 KU Leuven Pharmacie et pharmacologie 18 22 KU Leuven Psychologie 23 23 UC Louvain Théologie 24 31 KU Leuven Philosophie 25 21 KU Leuven Politique sociale et administration

Faits saillants mondiaux

Les universités américaines sont en tête dans 32 matières. L'université de Harvard est l'institution la plus performante, se classant première dans 14 matières, soit deux de plus que l'année dernière.

sont en tête dans 32 matières. L'université de est l'institution la plus performante, se classant première dans 14 matières, soit deux de plus que l'année dernière. Les universités britanniques sont en tête de 15 tableaux de matières, les universités d'Oxford et de Cambridge arrivant en tête dans quatre et deux matières, respectivement.

sont en tête de 15 tableaux de matières, les universités d'Oxford et de arrivant en tête dans quatre et deux matières, respectivement. L'ETH Zurich est la meilleure université d' Europe continentale et occupe la première place dans trois disciplines.

continentale et occupe la première place dans trois disciplines. Les universités canadiennes de Toronto et de British Columbia se targuent toutes deux d'avoir le plus grand nombre de matières parmi les 100 premières au monde, avec 49 et 48 respectivement.

de et de se targuent toutes deux d'avoir le plus grand nombre de matières parmi les 100 premières au monde, avec 49 et 48 respectivement. Le déclin systémique du Japon se poursuit, avec 43 % des universités qui descendent dans le classement et 8 % qui s'améliorent.

