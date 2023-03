Buvez avec style grâce aux nouvelles tasses de voyage en acier inoxydable de la collection Indispensables de Tim Hortons





Trois nouvelles tasses de voyage et une toute nouvelle tasse de porcelaine portant la mention « Attends! Je n'ai pas encore pris mon Tim » sont disponibles exclusivement aux restaurants Tim Hortons participants jusqu'à épuisement des stocks.

TORONTO, le 22 mars 2023 /CNW/ - Tim Hortons offre de nouvelles tasses idéales pour garder votre café bien chaud ou votre RafraîchiTim bien froid pendant des heures.

Les nouvelles tasses de voyage et le gobelet en acier inoxydable de la nouvelle collection Indispensables sont tous à double paroi et isolés sous vide pour conserver la température des boissons plus longtemps.

La collection Indispensables comprend les éléments suivants :

Tasse de voyage blanche de 16 oz en acier inoxydable , qui garde les boissons au chaud pendant 6 heures et au froid pendant 16 heures.





, qui garde les boissons au chaud pendant 6 heures et au froid pendant 16 heures. Tasse de voyage noire de 20 oz en acier inoxydable , qui garde les boissons au chaud pendant 8 heures et au froid pendant 24 heures.





, qui garde les boissons au chaud pendant 8 heures et au froid pendant 24 heures. Gobelet gris-noir de 24 oz en acier inoxydable, qui comprend un couvercle vissable et une paille, et qui garde les boissons au froid jusqu'à 24 heures en toute élégance.

« La nouvelle collection Indispensables propose des tasses et un gobelet au design moderne et polyvalent, ce qui offre à nos invités des options élégantes pour compléter notre populaire gamme de tasses classiques Tim Hortons », souligne Jessica Snow, vice-présidente des ventes au détail chez Tim Hortons.

« De nos jours, une tasse de voyage est bien plus qu'un simple récipient pour votre boisson préférée - c'est une extension de votre style personnel. La collection Indispensables propose des tasses élégantes et fonctionnelles que les invités de Tim peuvent utiliser tous les jours et emporter partout. Mieux encore, les invités reçoivent un rabais de 10 sous sur leurs boissons chaudes ou froides lorsqu'ils commandent avec leur tasse ou leur gobelet propre aux restaurants Tim Hortons. En achetant un nouvel article de la collection Indispensables et en l'apportant chez Tim, vous nous aidez à réduire notre utilisation de gobelets à usage unique. »

Les tasses de la collection Indispensables et la toute nouvelle tasse de porcelaine portant la mention « Attends! Je n'ai pas encore pris mon Tim » donnent droit à des points FidéliTimMC et sont disponibles exclusivement aux restaurants Tim Hortons participants jusqu'à épuisement des stocks.

À propos de Tim Hortons®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiennes et les Canadiens commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le coeur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

