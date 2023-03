Bentley Systems annonce que les projets d'infrastructure obtiennent des résultats tangibles avec LumenRT pour NVIDIA Omniverse, propulsé par iTwin.





Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a dévoilé aujourd'hui comment les organisations d'infrastructure de tous les secteurs et du monde entier tirent parti de la puissance de LumenRT pour NVIDIA Omniverse, propulsé par iTwin, une solution qui permet aux organisations d'infrastructure de créer des visualisations impressionnantes et des livrables de projet avec une rapidité et une qualité sans précédent, de prendre des décisions mieux informées et de remporter plus de projets.

LumenRT pour NVIDIA Omniverse est la première application logicielle d'ingénierie du marché construite sur Omniverse, une plateforme pour la création et l'exploitation d'applications du métavers industriel. L'intégration de NVIDIA Omniverse et de Bentley iTwin permet des expériences 3D/4D immersives et en temps réel pour améliorer la visualisation et la simulation des jumeaux numériques d'infrastructure. Les capacités combinées offrent de nouvelles possibilités et des résultats incroyables pour certains des projets d'infrastructure les plus importants et les plus complexes du monde.

Un des premiers utilisateurs de LumenRT pour NVIDIA Omniverse est Brigantium Engineering, un prestataire de services d'ingénierie et de conseil travaillant sur le projet ITER dans le sud de la France, où 35 pays collaborent pour construire le plus grand tokamak du monde et le premier dispositif de fusion à produire une énergie positive nette à travers le plasma. Bien que la langue officielle du projet ITER est l'anglais, plus de 45 langues sont parlées dans les bureaux du siège. Pour compliquer encore la coordination, tous les participants ne sont pas habitués à interpréter des dessins en 2D et des diagrammes de Gantt.

Pour surmonter ces barrières linguistiques et de communication, Brigantium s'appuie sur LumenRT pour NVIDIA Omniverse afin de fournir un modèle 4D interactif qui est intuitivement compris par tout le monde, ce qui améliore et rationalise considérablement la communication. Brigantium s'attend à ce que cette augmentation de l'engagement des utilisateurs et l'amélioration des feedbacks se traduisent par une profonde amélioration de la communication entre les départements, des temps d'exécution plus rapides, une réduction du nombre d'erreurs et du temps perdu, ce qui équivaut à des gains de productivité générale de l'équipe pouvant atteindre 80 %.

« La puissance de LumenRT pour NVIDIA Omniverse, associé à la plateforme iTwin, permettra à nos équipes de projet de combiner facilement des modèles provenant de plusieurs outils de conception et de créer instantanément des visualisations de haute fidélité, précises sur le plan technique, qui communiquent l'intention de conception du projet. Ce type de visualisation est essentiel pour la communication sur les projets », a déclaré Lynton Sutton, Managing Director, Brigantium Engineering. « Par le passé, nous dépendions de spécialistes qui consacraient un temps et des efforts précieux à la création de ces produits livrables essentiels pour le projet. C'était inefficace, mais nécessaire. Désormais, avec LumenRT pour NVIDIA Omniverse, toutes les personnes impliquées dans le projet peuvent créer des visualisations convaincantes en moins de temps et d'une qualité supérieure à ce qui était possible auparavant. »

LumenRT pour NVIDIA Omniverse apporte également une innovation au projet Tuas Water Reclamation Plant (TWRP), en cours de construction et mené à bien par PUB, l'agence nationale de l'eau de Singapour. Le TWRP est un méga-projet multidisciplinaire unique en son genre qui vise à construire une installation de traitement des eaux usées industrielles et domestiques ; un pas de géant pour boucler la boucle hydrique de Singapour. Un projet de cette envergure et de cette complexité présente des défis majeurs en matière de coordination et de communication pour les 16 entrepreneurs travaillant sur les conceptions et les constructions représentant 3500 modèles BIM distincts. « Auparavant, la préparation des sessions mensuelles de révision par les parties prenantes avec notre client était assez chronophage : il fallait assembler et aligner toutes les données du modèle et créer des rendus et des vidéos à partager avec le client. Grâce à la gestion des modèles BIM de ProjectWise propulsé par iTwin, l'assemblage des données se fait sans effort », a déclaré OhSung Kwan, TWRP BIM Manager, Jacobs. « Avec LumenRT pour NVIDIA Omniverse, la préparation des rendus et des vidéos prend beaucoup moins de temps et nous pouvons explorer plus d'options avec la réalité virtuelle immersive. Grâce à ces solutions combinées, nous avons réduit le temps de préparation des sessions de révision des modèles, ce qui nous a permis de réduire les coûts du projet et de consacrer plus de temps à la collaboration avec notre client. »

En tirant parti du modèle fédéré avec iTwin pour la visualisation, LumenRT pour NVIDIA Omniverse permet une propagation rapide des changements qui simplifie les workflows de visualisation grâce à une connexion directe à un jumeau numérique d'infrastructure fédéré et unique, de sorte que lorsque des changements se produisent, ils sont synchronisés automatiquement, ce qui permet aux parties prenantes du projet d'examiner les changements en matière de sécurité, de qualité et de conception. Les équipes de projet peuvent également créer des expériences de conception immersives en réalité virtuelle et augmentée pour les parties prenantes, une capacité de plus en plus recherchée pour la visualisation de projets à l'échelle industrielle. À mesure que les projets deviennent plus vastes et plus complexes, ces expériences de conception en réalité virtuelle et en réalité augmentée offrent un moyen plus convaincant d'impliquer les clients afin de remporter de nouveaux travaux, puis de pérenniser ces derniers en continuant d'informer et d'impliquer les parties prenantes.

Tandis que Brigantium et PUB bénéficient d'une communication et d'une collaboration améliorées, la société de services professionnels d'ingénierie WSP trouve que LumenRT pour NVIDIA Omniverse et la plateforme iTwin sont des outils décisifs pour remporter de nouveaux projets et maintenir l'engagement des parties prenantes. WSP utilise LumenRT pour NVIDIA Omniverse afin de produire des visualisations convaincantes pour le projet de remplacement de l'Interstate Bridge I-5 (IBR), entre l'Oregon et l'État de Washington, aux États-Unis, dont le budget représente plusieurs milliards de dollars. L'Interstate Bridge actuel est une route commerciale vitale pour les économies régionales, nationales et internationales, mais l'infrastructure vieillissante est inadaptée au trafic moderne et risque de s'effondrer en cas de tremblement de terre de grande ampleur.

Le Département des Transports de l'État de Washington (WSDOT) et le Département des Transports de l'Oregon (ODOT) soutiennent l'utilisation d'un jumeau numérique développé sur la plateforme iTwin tout au long du cycle du programme, de la sensibilisation du public au design conceptuel, en passant par la conception détaillée, la construction, et enfin l'exploitation continue et la gestion des actifs. L'un des nombreux avantages de cette approche est qu'elle permet à WSP de synchroniser les ensembles de modifications et de générer de manière rapide et transparente des visualisations mises à jour sans importations et exportations chronophages.

« WSP s'est engagé à utiliser les jumeaux numériques d'infrastructure pour tous les avantages qu'ils offrent, notamment la possibilité non négligeable de créer des visualisations convaincantes rapidement et facilement, d'abord pour remporter le projet, et ensuite pour confirmer la victoire en gardant les parties prenantes informées et engagées pendant toute la durée du projet », a déclaré Tom Coleman, vice-président, WSP USA. « Les workflows de Bentley dans la phase conceptuelle nous ont permis d'impliquer les parties prenantes plus tôt et plus efficacement. Nous avons pu produire beaucoup plus de designs conceptuels que nous n'aurions jamais pu le faire avec les méthodes traditionnelles. L'équipe a produit plus de 30 designs conceptuels que le client a pu évaluer. »

Il ne s'agit là que de la première des nombreuses réussites susceptibles de découler de LumenRT pour NVIDIA Omniverse, désormais disponible au public.

« Les résultats obtenus par les premiers utilisateurs de LumenRT pour NVIDIA Omniverse démontrent un avantage unique pour les équipes de projet travaillant avec des jumeaux numériques d'infrastructure, car ceux-ci fournissent de nouveaux workflows puissants et natifs des jumeaux numériques qui font de la visualisation un véritable avantage sur des projets de toute taille », a déclaré Lori Hufford, vice-présidente, Engineering Collaboration, Bentley.

L'association d'iTwin et de NVIDIA Omniverse offre une expérience utilisateur inégalée et très performante aux organisations d'infrastructure à une échelle qui n'était pas possible jusqu'à présent. ProjectWise, propulsé par iTwin, tire parti des schémas d'infrastructure de Bentley pour aligner sémantiquement les données des fichiers de conception dans plusieurs disciplines, en cartographiant les informations sur un schéma commun ouvert et extensible. Toutes les données sont ainsi conservées, sans perte, au fur et à mesure qu'un actif passe d'une phase à l'autre.

« La création de visualisations de projets pendant la phase d'élaboration peut être extrêmement chronophage, en particulier si nous devons combiner ou isoler différentes disciplines, assemblages ou parties spécifiques du modèle, ce qui implique de jongler avec les fichiers, et de séparer et de segmenter manuellement les modèles et les visualisations uniques », a déclaré Jarred Myburg, Development Manager, Design Tools & Visualization, Hatch Ltd, également un des premiers utilisateurs. « L'alignement des données du modèle par iTwin a facilité l'utilisation de LumenRT pour NVIDIA Omniverse afin de rationaliser la création de visualisations de différentes parties du modèle à différents stades et de raconter une histoire convaincante beaucoup plus rapidement, ce qui rend les visualisations bien plus efficaces à utiliser tout au long des projets. »

« L'échelle et la complexité des projets d'infrastructure décrits ici démontrent le besoin de visualisations en temps réel et améliorées par l'IA pour soutenir la bonne exécution et la livraison de ces projets grâce à l'amélioration de la communication entre les différentes parties prenantes. iTwin et NVIDIA Omniverse aident à résoudre ces problèmes », a déclaré Richard Kerris, Vice-président Omniverse Developer Ecosystem, NVIDIA.

NVIDIA Omniverse fournit un outil graphique pour des visualisations en temps réel, améliorées par l'IA, et des simulations de jumeaux numériques d'infrastructure, ce qui permet de visualiser du contenu d'ingénierie numérique précis au millimètre près avec un éclairage photoréaliste et des effets environnementaux sur de multiples appareils, dont des navigateurs Web, des postes de travail, des tablettes et des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, n'importe où dans le monde.

Image

Le réacteur thermonucléaire international. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Brigantium Engineering.

Vidéo

Le réacteur thermonucléaire international. Vidéo reproduite avec l'aimable autorisation de Brigantium Engineering.

Image

Projet de récupération des eaux de Tuas. Image reproduite avec l'aimable autorisation de PUB, l'agence nationale de l'eau de Singapour, et de Jacobs.

Image

Usine de traitement représentée avec LumenRT pour NVIDIA Omniverse. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Hatch.

Vidéo

Usine de traitement représentée avec LumenRT pour NVIDIA Omniverse. Vidéo reproduite avec l'aimable autorisation de Hatch.

Vidéo

Présentation de LumenRT de Bentley pour NVIDIA Omniverse. Vidéo reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems.

