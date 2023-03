The LYCRA Company annonce de nouvelles vérifications Higg





The LYCRA Company, un chef de file mondial dans le développement de fibres et de solutions technologiques novatrices pour les secteurs de l'habillement et de l'hygiène personnelle, annonce aujourd'hui que plusieurs de ses sites de fabrication ont vu leurs auto-évaluations Higg Facility Environmental Module (Higg FEM) et Higg Facility Social & Labor Module (Higg FSLM) vérifiées par un tiers indépendant l'année dernière, et ont obtenu des scores dans le quartile supérieur.

Les sites de fabrication de LYCRA Company à Waynesboro (Virginie), Maydown, (Irlande du Nord) et Foshan (Chine) ont finalisé la vérification pour le module Higg FEM. Les sites de Tuas, à Singapour, et de Maydown ont quant à eux terminé la vérification pour le module Higg FSLM. Un exemplaire des rapports vérifiés pour les modules Higg FEM et Higg FSLM est disponible sur [email protected].

Le module Higg FEM examine les émissions atmosphériques, la consommation d'énergie, les systèmes de gestion environnementale, les eaux usées, les déchets, la gestion des produits chimiques et l'utilisation de l'eau. Les six sites de fabrication de The LYCRA Company ont terminé l'auto-évaluation, et les trois sites précités ont achevé la vérification. L'objectif de la société est d'avoir des sites représentant 80 % de la production de fibres LYCRA® avec la vérification Higg FEM d'ici 2024.

« The LYCRA Company s'efforce d'être un chef de file sectoriel en matière de durabilité en s'appuyant sur des données crédibles et vérifiées de manière indépendante », déclare Alan McElreavey, directeur du programme de durabilité des opérations, The LYCRA Company. « Les modules Higg Facilities sont largement utilisés dans le secteur de l'habillement pour évaluer l'impact environnemental des installations de fabrication, identifier des opportunités d'amélioration et mesurer nos progrès à l'aune d'une performance de référence. Compléter les modules de Higg encourage des comportements qui s'intègrent ensuite dans notre entreprise, améliorant ainsi notre culture de durabilité et créant des changements notables. »

« Higg FEM s'aligne sur nos objectifs dans les principaux domaines à fort impact et nous aide à améliorer notre profil de durabilité et à fonctionner en tant qu'entreprise socialement responsable », déclare Hector Chapa, responsable de l'intégration commerciale, The LYCRA Company. « Il soutient également deux piliers de Planet Agenda, notre plateforme de développement durable : la responsabilité d'entreprise et l'excellence en matière de fabrication. »

Les sites de fabrication de Tuas, à Singapour, et de Maydown, en Irlande du Nord de The LYCRA Company ont également effectué une vérification indépendante de leur Higg FSLM, tous deux avec des scores situés dans le quartile supérieur. L'auto-évaluation Higg FSLM fournit des informations sur le progrès social et les conditions de travail dans chaque site, notamment la rémunération, la santé et la sécurité, et identifie les domaines d'amélioration continue.

« Nos clients en amont et en aval demandent de plus en plus à des fournisseurs comme nous de fournir des certifications indépendantes évaluant l'impact environnemental de leurs installations, ainsi que les pratiques sociales et de travail au travail », déclare Kok Beng Chew, directeur des opérations régionales pour l'Asie-Pacifique. « Les Higg Facility Tools sont des outils incontournables pour les entreprises d'aujourd'hui. Ils nous permettent de rester sur la bonne voie et d'être un producteur d'élasthanne responsable. »

The LYCRA Company est membre de la Sustainable Apparel Coalition, une alliance à but non lucratif qui a mis au point les Higg Facility Tools. L'organisation mondiale est composée de plus de 280 parties prenantes évoluant dans le secteur de la mode.

Pour en savoir plus sur les évaluations Higg réalisées par The LYCRA Company, cliquez ici.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et de l'hygiène personnelle. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son assistance marketing inégalée. The LYCRA Company possède plusieurs marques grand public et commerciales de premier plan, dont LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. Les débuts de The LYCRA Company remontent à 1958 avec l'invention du fil d'élasthanne d'origine, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d'informations, visitez le site www.thelycracompany.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 05:05 et diffusé par :