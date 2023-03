Journée mondiale de l'eau : Plus de 168 000 jeunes à travers le Québec trinquent à la saine hydratation!





MONTRÉAL, 22 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette Journée mondiale de l'eau, 481 écoles et 1 133 garderies et CPE célèbrent l'importance de la saine hydratation en trinquant avec de l'eau. Toute la semaine, grâce à l'engagement de leurs éducatrices et éducateurs, plus de 168 000 jeunes à travers le Québec relèvent le Défi Tchin-tchin à l'école et le Défi Rigol'eau à la garderie. Ces défis gratuits invitent les enfants à faire de l'eau la boisson de premier choix quand ils ont soif. « Saine, écologique et économique, l'eau du robinet au Québec est la meilleure boisson pour s'hydrater, et de loin le choix le plus judicieux face à la consommation de boissons sucrées et d'eau embouteillée », présente Jalila Mafhoum, chargée de la campagne J'ai soif de santé! à la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids).





« Les boissons sucrées et les jus occupent trop de place dans l'alimentation des jeunes Québécois et nuisent à leur santé physique et dentaire. Alors que l'eau est la meilleure boisson, les enfants et les parents n'ont pas toujours le réflexe de simplement glisser une gourde d'eau dans la boîte à lunch pour accompagner la collation ou le repas du midi », explique madame Mafhoum.

Se déroulant du 20 au 24 mars 2023, dans les écoles, en collaboration avec l'Association québécoise de la garde scolaire, et dans les garderies et CPE, le Défi Tchin-tchin et le Défi Rigol'eau proposent une foule d'activités ludiques et éducatives aux élèves et aux tout-petits afin qu'ils apprennent à aimer l'eau, tout en s'amusant! Ils deviennent ainsi de réels agents de promotion de la consommation d'eau auprès de leurs ami(e)s et de leur famille. Même le Centre de promotion de la santé du CHU Sainte-Justine participe au Défi Tchin-tchin!

« L'eau est la meilleure façon de s'hydrater et cela doit devenir la norme. Pour en boire plus souvent, elle doit être accessible et attrayante en tout temps », indique madame Mafhoum. « À la maison, pourquoi ne pas aussi suivre le mouvement en redonnant plus de place à l'eau dans votre quotidien? Pétillante ou non, agrémentée de fruits, de légumes ou de fines herbes, vous pouvez donner du punch à votre eau pour la rendre plus festive! », invite Jalila Mafhoum.

Pour découvrir des outils et des astuces et en apprendre plus sur les défis, visitez le site de la compagne J'ai soif de santé! : soifdesante.ca.

À propos du Défi Tchin-tchin et du Défi Rigol'eau

Le Défi Tchin-tchin et le Défi Rigol'eau s'inscrivent dans le cadre de la campagne J'ai soif de santé! de la Coalition Poids, qui vise à promouvoir une saine hydratation en encourageant, normalisant et valorisant la consommation d'eau chez les enfants. Les décideurs et les adultes côtoyant les enfants partout où ils jouent, apprennent et vivent sont invités à les inspirer en agissant comme modèles de saine hydratation et en rendant l'eau disponible et attrayante.

Le Défi Tchin-tchin s'adresse au milieu scolaire et est réalisé en étroite collaboration avec l'Association québécoise de la garde scolaire. Plusieurs outils sont à la portée des écoles et de l'équipe-école afin de bâtir un milieu de vie scolaire favorable à la consommation d'eau. Dans le même esprit, le Défi Rigol'eau se déroule dans les garderies et les centres de la petite enfance.

En collaboration avec le Centre de promotion de la santé du CHU Sainte-Justine et Délipapilles, le Défi Tchin-tchin a été adapté au contexte clinique afin de valoriser la consommation d'eau auprès des enfants hospitalisés.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)* depuis 2008, la Coalition québécoise sur la problématique du poids réunit plus de 700 partenaires qui visent l'adoption de politiques publiques à l'égard des problèmes reliés au poids. Elle agit pour favoriser la mise en place d'environnements facilitant les choix santé et la prévention des problèmes de poids. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca .?

*L'ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable une priorité. Depuis 1943, elle documente, informe, sensibilise et mobilise afin de promouvoir la santé et prévenir différentes maladies.?

