Le remarquable château de Nagoya en quelques point clés





La société ferroviaire Nagoya City Subway a changé le nom de la station la plus proche du château de Nagoya. La station « Shiyakusho » sera dorénavant appelée la station « Nagoya Castle ». Avec ce changement de nom, les touristes pourront retrouver plus facilement ce site historique, symbole de la préfecture d'Aichi, qui est si particulier avec son shachihoko en or (ornement de toiture prenant la forme de créature imaginaire) et le Palais Honmaru, un palais illustrant le pouvoir de la famille Owari Tokugawa qui régnait sur le château de Nagoya.

Tokugawa Ieyasu, qui a mis fin à la longue et turbulente période des « Royaumes combattants » (XVe-XVIe siècles) et a établi le shogunat d'Edo, a commencé la construction du château de Nagoya en 1610. Le château de Nagoya, construit en respectant le prestige du shogunat Tokugawa a été construit en utilisant les dernières technologies disponibles à l'époque, pour la plupart d'entre-elles améliorées grâce aux travaux du château.

Le château de Nagoya était l'exemple parfait de la construction d'un château moderne, avec son immense tour de château ornée de shachihoko dorés, son magnifique Palais Honmaru, son vaste jardin Ninomaru, ses hauts murs de pierre et ses douves profondes et de par son agencement solide et habile.

Le Palais Honmaru, entièrement ouvert au public depuis 2018 après 10 ans de travaux de restauration. Nous espérons que les visiteurs reconnaitront le savoir-faire vieux de 400 ans, où la technologie de l'époque a été fidèlement reproduite sur la base d'une grande quantité de documents historiques.

Le symbole du château de Nagoya est le shachihoko doré qui orne la tour du château. Shachihoko est l'un des ornements utilisés sur les toits comme « gardiens du château » et des tourelles. Les Shachi sont des créatures imaginaires, avec une tête de dragon ou de tigre, un corps de poisson et une queue qui se recourbe vers le ciel. Il y a deux paires de shachihoko dorés, un mâle (côté nord) et une femelle (côté sud), le mâle étant plus grand que la femelle. La femelle shachihoko a plus d'écailles dorées couvrant son corps, lui donnant un aspect scintillant. L'or utilisé pour les deux shachihoko actuels pèse 88 kg.

