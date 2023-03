Les meilleures prestations de l'épisode de Canada's Got Talent de ce soir sur Citytv peuvent maintenant être partagées





TORONTO, 21 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



Voici quelques moments clés de l'épisode de ce soir :

Le groupe GBA (Montréal, Québec) a emballé les juges avec ses acrobaties, ses sauts et ses tours de force incroyables.

a emballé les juges avec ses acrobaties, ses sauts et ses tours de force incroyables. ATSUSHI ONO (Calgary, Alberta) , avec un tour de magie époustouflant, a effrayé Kardinal au point qu'il quitte le plateau de #CGT.

, avec un tour de magie époustouflant, a effrayé Kardinal au point qu'il quitte le plateau de #CGT. Le chanteur Evan Turnbull du groupe THE TURNBULL BROTHERS (Glace Bay, Nouvelle-Écosse) a surpris les juges avec son frère jumeau identique lors de son interprétation émouvante de la chanson « My Maria ».

a surpris les juges avec son frère jumeau identique lors de son interprétation émouvante de la chanson « My Maria ». Lors de l'interprétation de « Nessun Dorma » par la chanteuse PAOLA TROILO (Laval, Québec) les quatre juges se sont levés.

les quatre juges se sont levés. La chanteuse BEATRICE LOVE (Edmonton, Alberta) a repris la chanson « Who's Lovin' You » d'une voix puissante, et Lilly a affirmé qu'elle avait interprété la chanson comme si elle l'avait composée elle-même.

a repris la chanson « Who's Lovin' You » d'une voix puissante, et Lilly a affirmé qu'elle avait interprété la chanson comme si elle l'avait composée elle-même. Howie a appuyé sur le bouton or pour GENEVIÈVE CÔTÉ (Laval, Québec), qui s'est décrite comme une « bruiteuse » et a fait un tabac.

Canada's Got Talent est produite par McGillivray Entertainment Media Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média, basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

