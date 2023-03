Penta élargit sa pratique stratégique et son bureau de New York avec l'acquisition de Copperfield Advisory





Copperfield, basé à New York, renforce la capacité de Penta à proposer une stratégie d'engagement des parties prenantes aux grandes entreprises, entités publiques et fondations.

WASHINGTON, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Penta a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Copperfield Advisory, un cabinet de conseil en communication, marques et stratégie qui s'occupe des institutions de premier plan dans les secteurs privé, public et à but non lucratif. Cette acquisition renforcera la position mondiale de Penta en tant que première société mondiale de solutions complètes pour les parties prenantes, qui associe l'analyse et la recherche à une expertise approfondie afin de générer un impact concret pour les clients.

Le service à la clientèle de Copperfield est axé sur les institutions dirigées par leurs fondateurs et leurs propriétaires. L'équipe est issue d'un large éventail d'horizons professionnels et apporte son expertise aux offres stratégiques de Penta en termes de positionnement de la marque, de communication transactionnelle et de préparation aux crises.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Copperfield chez Penta, a déclaré le président de Penta, Matt McDonald. Son travail considérable sur la gestion de la réputation, surtout dans des situations complexes, est un excellent complément aux capacités de Penta. L'équipe de Copperfield se distingue par son travail et sera un atout énorme pour nos clients. »

Andy Whitehouse, fondateur et directeur associé de Copperfield, était auparavant directeur de la communication chez IBM, Willis Towers Watson et McKinsey & Company.

« Chez Copperfield, nous sommes convaincus qu'une approche réfléchie sur la marque et la réputation peut être un élément significatif pour toute organisation, et que l'élaboration d'un discours institutionnel approprié est essentielle à la réussite, a expliqué M. Whitehouse. Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli avec nos clients au cours des six dernières années et nous sommes très heureux d'apporter notre expérience et notre expertise à l'équipe mondiale de Penta. »

M. Whitehouse sera associé principal chez Penta et directeur associé de la pratique stratégique de la société à New York.

Jim McCann, président de Copperfield Advisory, fondateur et président exécutif de 1-800-Flowers.com et fondateur de Clarim Holdings, a déclaré : « Il s'agit d'une nouvelle étape idéale pour l'équipe de Copperfield. J'ai eu grand plaisir à les aider à construire une entreprise formidable qui travaille sur des questions essentielles pour ses clients. J'ai hâte de voir l'équipe se renforcer chez Penta. »

Penta compte plus de 350 professionnels situés à New York, Washington, D.C., San Francisco, Vail, Londres, Bruxelles, Dublin, Francfort, Paris, Hong Kong et Singapour. Ils s'efforcent d'apporter des solutions stratégiques basées sur les données à des centaines de clients à travers le monde. Pour en savoir plus sur les offres de Penta, veuillez consulter pentagroup.co.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de Penta

Penta a été créée en septembre 2022 à la suite de la fusion de sociétés leaders sur le marché : Ballast Research, Hamilton Place Strategies, Flag Media Analytics, alva, Gotham Research Group, Decode_M et Hume Brophy. Suite à cette dernière acquisition, Penta comptera désormais plus de 350 professionnels répartis entre New York, Washington, San Francisco, Vail, Londres, Bruxelles, Dublin, Francfort, Paris, Hong Kong et Singapour.

Penta est soutenue par un investissement majeur de Falfurrias Capital Partners, société d'investissement en capital privé basée à Charlotte et fondée en 2006 par Hugh McColl, Jr, ancien PDG de Bank of America, et Marc Oken, ancien directeur financier de Bank of America.

Basée à Washington, D.C., Penta fournit des solutions basées sur les données pour la stratégie et l'engagement des parties prenantes. Nous associons l'analyse et la recherche à une expertise approfondie afin de fournir des informations exploitables, des solutions de « meilleures pratiques » et un impact concret pour nos clients. Nous travaillons avec nos clients pour définir, informer et renforcer la prise de décision et la compréhension entre les entreprises et leurs parties prenantes. Pour en savoir plus sur Penta, consultez pentagroup.co .

À propos de Copperfield Advisory

Fondé en 2017, Copperfield Advisory est un cabinet de conseil en communications, marques et stratégies basé à New York. Le cabinet estime que les défis les plus importants et les plus grandes opportunités qui se présentent aux organisations peuvent être abordés en utilisant le pouvoir de la marque, de la réputation, du marketing et de la communication. Il aide les entreprises et les organismes à but non lucratif à rédiger le bon discours et à impliquer leurs salariés, en gérant les moments de prospérité et d'adversité. Pour en savoir plus, consultez copperfield.nyc

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1907941/Penta_Logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 20:47 et diffusé par :