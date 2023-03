Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group annonce une expansion de son installation de ventes, service et ingénierie en Afrique du Sud









TEMECULA, Californie, 22 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe »), qui fait partie de Nikkiso Co., Ltd (Japon) et opère dans le cadre de Cryogenic Industries, Inc. (États-Unis), est fier d'annoncer une nouvelle expansion de ses capacités de ventes, service et ingénierie pour le marché africain. Depuis son installation, l'entreprise fournira une assistance pour tous les produits du Groupe.

Située à Waterfall, dans le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, l'installation à été établie pour fournir une empreinte plus forte en Afrique et afin de soutenir le centre économique et le hub d'ingénierie d'Afrique du Sud. Les ingénieurs locaux et l'équipe d'assistance aux services sur le terrain apporteront des connaissances spécifiques de la région et des marchés locaux, permettant la création de solutions hautement personnalisées.

Outre l'offre de ventes techniques pour l'ensemble des produits du Groupe, l'entreprise a ajouté une équipe de mise en service d'unités de séparation de l'air comprenant une assistance client. Cette équipe d'assistance en ingénierie supplémentaire fournira une optimisation de la conception et des processus ainsi que des solutions innovantes à la région. L'installation fournira aussi de l'équipement GNL afin de soutenir la grande expansion de gaz naturel au large du Mozambique, et le développement potentiel de pipelines virtuels pour le GNL en guise de combustible dans le but d'atténuer la crise de l'électricité.

« Cette expansion nous positionne de manière à pouvoir réagir rapidement aux besoins énergétiques croissants de l'Afrique, et à offrir une assistance et un service améliorés à nos clients grâce à notre présence locale », selon Peter Wagner, PDG de Cryogenic Industries et président du Groupe.

Bruce van Dongen sera le directeur général. Une installation de service est prévue pour un moment indéfini dans l'avenir. Elle prendra en charge les pompes et turbodétendeurs. Cette expansion reflète l'engagement du groupe et son soutien au développement du marché africain.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l'hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .

CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS :

Anna Quigley

+1.951.383.3314

[email protected]

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30d66f23-e389-4adb-86c2-43133a748d6e/fr

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 19:40 et diffusé par :