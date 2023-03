Supermicro accélère l'ère de l'IA et du métavers avec des serveurs haut de gamme pour la formation en IA, le deep learning, le HPC et l'IA générative, avec les systèmes NVIDIA HGX et H100 8-GPU basés sur PCIe





Le portefeuille de systèmes le plus complet, du cloud à la périphérie, prenant en charge les systèmes NVIDIA HGX H100, les GPU L40 et L4, et les systèmes OVX 3.0

SAN JOSÉ, Californie, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fournisseur de solutions informatiques complètes pour l'IA/ML, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, vient d'annoncer aujourd'hui avoir commencé à expédier ses nouveaux serveurs GPU haut de gamme dotés du dernier système NVIDIA HGX H100 8-GPU. Les serveurs Supermicro intègrent le nouveau GPU NVIDIA L4 Tensor Core dans une large gamme de serveurs optimisés pour les applications, de la périphérie au centre de données.

« Supermicro propose le portefeuille de systèmes GPU le plus complet du marché, notamment des serveurs 8U, 6U, 5U, 4U, 2U et 1U, ainsi que des stations de travail et des systèmes SuperBlade qui prennent en charge toute la gamme des nouveaux GPU NVIDIA H100 », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Avec notre nouveau serveur NVIDIA HGX H100 Delta-Next, les clients peuvent s'attendre à des gains de performance multipliés par 9 par rapport à la génération précédente pour les applications de formation en intelligence artificielle. Nos serveurs GPU sont dotés d'une conception innovante des flux d'air qui réduit la vitesse des ventilateurs, diminue les niveaux de bruit et consomme moins d'énergie, ce qui permet de réduire le coût total de possession (TCO). En outre, nous proposons des options complètes de refroidissement liquide à l'échelle du rack pour les clients qui cherchent à pérenniser leurs centres de données. »

Ce nouveau serveur GPU 8U, le plus puissant de Supermicro, est désormais disponible en quantité. Optimisé pour les charges de travail AI, DL, ML et HPC, le nouveau serveur Supermicro 8U est alimenté par le NVIDIA HGX H100 8-GPU avec la communication GPU-to-GPU la plus élevée en utilisant la technologie NVIDIA NVLink® 4.0 la plus rapide, les interconnexions NVSwitch, et les réseaux Ethernet NVIDIA Quantum-2 InfiniBand et Spectrum-4 pour franchir les barrières de l'IA à grande échelle. De plus, Supermicro propose plusieurs configurations de serveurs GPU optimisées en termes de performances, y compris des CPU à connexion directe/à racine unique/à racine double aux GPU et des modèles d'E/S avant ou arrière avec alimentation CA et CC dans des configurations de rack standard et OCP CC. Le boîtier Supermicro X13 SuperBlade® peut accueillir 20 GPU NVIDIA H100 Tensor Core PCIe ou 40 GPU NVIDIA L40 dans un boîtier 8U. En outre, jusqu'à 10 GPU NVIDIA H100 PCIe ou 20 GPU NVIDIA L4 Tensor Core peuvent être utilisés dans un boîtier 6U. Ces nouveaux systèmes offrent une accélération optimisée idéale pour exécuter NVIDIA AI Enterprise, la couche logicielle de la plateforme NVIDIA AI.

Le refroidissement liquide de ces serveurs est également pris en charge sur de nombreux serveurs GPU. En outre, Supermicro annonce un système de développement de l'IA refroidi par liquide (en configuration tour ou rack) contenant deux CPU et quatre GPU NVIDIA A100 Tensor Core, idéal pour les environnements de bureau et de bureau à domicile et capable d'être déployé dans les regroupements de départements et d'entreprises.

Les systèmes Supermicro prennent en charge le nouveau GPU NVIDIA L4 qui multiplie l'accélération et l'efficacité énergétique par rapport aux générations précédentes. Il en va de même pour l'inférence de l'intelligence artificielle, la diffusion de vidéos, les postes de travail virtuels et les applications graphiques dans l'entreprise, le cloud et à la périphérie. Grâce à la plateforme d'IA de NVIDIA et à son approche complète, le L4 est optimisé pour l'inférence à grande échelle pour une large gamme d'applications d'IA, comme les recommandations, les assistants vocaux, les chatbots, la recherche visuelle et l'automatisation des centres de contact, afin de proposer les meilleures expériences personnalisées. En tant qu'accélérateur NVIDIA le plus efficace pour les serveurs grand public, le L4 offre des performances AI jusqu'à 4 fois supérieures, une efficacité énergétique accrue et une capacité et une efficacité de streaming vidéo plus de 3 fois supérieures en prenant en charge l'encodage/décodage AV1. La polyvalence du GPU L4 pour l'inférence et la visualisation, ainsi que sa petite taille, son efficacité énergétique, son emplacement unique, son faible profil et sa faible consommation d'énergie (72 W) en font un outil idéal pour les déploiements mondiaux, y compris dans les zones périphériques.

« En équipant les serveurs Supermicro de la puissance inégalée du nouveau GPU NVIDIA L4 Tensor Core, les clients peuvent accélérer leurs charges de travail de façon efficace et durable », a indiqué Dave Salvator, directeur des produits informatiques accélérés chez NVIDIA. « Optimisé pour les déploiements grand public, le NVIDIA L4 présente un format bas profil fonctionnant dans une enveloppe basse consommation de 72 W, ce qui permet d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performances et d'efficacité de l'IA à la périphérie. »

Les nouvelles solutions PCIe accélérées de Supermicro permettent la création de mondes en 3D, de jumeaux numériques, de modèles de simulation en 3D et de métavers industriels. En plus de prendre en charge les générations précédentes de systèmes NVIDIA OVXtm, Supermicro offre une configuration OVX 3.0 comprenant quatre GPU NVIDIA L40, deux SmartNICs NVIDIA ConnectX®-7, une DPU NVIDIA BlueField®-3 et le dernier logiciel NVIDIA Omniverse Enterprisetm.

Pour en savoir plus sur tous les nouveaux systèmes GPU avancés de Supermicro, rendez-vous sur le site : https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Pour en savoir plus sur Supermicro à NVIDIA GTC 2023 - https://register.nvidia.com/events/widget/nvidia/gtcspring2023/sponsorcatalog/exhibitor/1564778120132001ghs2/?ncid=ref-spo-128510

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et « We Keep IT Green » sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2036923/Comprehensive_Portfolio_of_Systems_from_the_Edge_to_Cloud.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/3947729/Supermicro_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 19:30 et diffusé par :