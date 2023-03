L'Association de l'aluminium du Canada est déçue par le dernier budget du Gouvernement du Québec





MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Alors que les pays du G7 se positionnent pour renforcer leurs tissus industriels, le Québec va dans le sens contraire. L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) est déçue par l'exclusion du secteur de l'aluminium du nouveau programme de crédit fiscal pour investissement majeur annoncé par le Gouvernement du Québec. Mais elle entend saisir l'opportunité de faire valoir l'importance de lui donner accès à cet important programme afin de rendre possibles les grands projets d'investissement requis dans l'avenir.

Les prochaines années sont cruciales pour notre industrie alors que l'arrivée sur le marché d'aluminium à faible empreinte carbone provenant du Moyen-Orient et d'Asie vient compétitionner plus que jamais le métal québécois. Cette tendance confirme l'importance d'accélérer la décarbonation de notre industrie dans le but de maintenir l'accès aux marchés qui l'exigent de plus en plus.

« Le Québec n'est plus seul dans le peloton de tête avec son aluminium à faible empreinte carbone, et nous devons assurer notre avenir en demeurant compétitifs », déclare Jean Simard, président et chef de la direction de l'AAC. « Cela inclut les coûts d'énergie ainsi que les efforts massifs qui seront requis pour moderniser et décarboner nos usines par de grands projets d'investissements afin de maintenir notre trajectoire de décarbonation totale ».

Soulignons que les politiques de réindustrialisation annoncées par les États-Unis dans le cadre de l'Inflation Reduction Act (IRA) et plus récemment dans la réplique européenne du Green Deal Industrial Plan ont un impact transformationnel très attractif pour les investissements dans les grandes chaînes de valeur industrielles. Le Québec, comme le Canada dans son prochain budget, doit continuer de soutenir les efforts massifs requis pour la décarbonation de son économie, et sa modernisation accélérée.

L'Association de l'aluminium du Canada entend faire valoir ses points importants auprès du Gouvernement et maintenir la compétitivité internationale d'une des plus importantes industries manufacturières du Québec. Rappelons que l'industrie de l'aluminium compte plus de 7 300 emplois directs en région, 10 % des exportations du Québec et 3,5 milliards de dépenses annuelles dans l'économie du Québec.

