Don majeur du CN pour la campagne Bâtir un avenir meilleur de Jeunesse au Soleil





MONTREAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Jeunesse au Soleil est très fière d'annoncer un don majeur de 750 000 $ du CN à sa campagne "Bâtir un avenir meilleur" pour la construction d'un nouveau centre communautaire. Ce nouveau carrefour communautaire carboneutre réunira tous les services de l'organisme sous un même toit et comprendra un gymnase qui portera dorénavant le nom du CN.

« Redonner aux collectivités fait partie intégrante de l'ADN du CN », affirme la Présidente-directrice générale du CN, Tracy Robinson. « Depuis plus de 100 ans, nous nous engageons à contribuer à bâtir des communautés plus fortes et sécuritaires. Nous sommes particulièrement fiers de soutenir des organismes tels que Jeunesse au Soleil qui, comme le CN, est ancrée dans la communauté montréalaise et a un impact positif pour des milliers de familles ».

« Les employés et retraités du CN nous soutiennent depuis une décennie grâce à des dons monétaires et du bénévolat corporatif. Ce partenariat prend une nouvelle tournure aujourd'hui et ce don vient cristalliser l'engagement du CN à l'égard de notre organisme », explique Johanne Saltarelli, directrice générale de Jeunesse au Soleil.

Le projet

Rappelons que la nouvelle maison de Jeunesse au Soleil, dont l'ouverture est prévue au printemps 2025, sera située au 7501, boul. Saint-Laurent à Montréal.

Le centre communautaire polyvalent est destiné à offrir des services basés sur les besoins des usagers, notamment l'aide alimentaire, l'aide aux enfants et aux étudiants, l'aide aux sinistrés et aux victimes de crimes, l'aide matérielle et financière, les programmations sportives, éducatives et axées sur les loisirs.

Ce projet jouera aussi un rôle important dans la réduction de l'empreinte environnementale de l'organisme et s'aligne avec les objectifs du Plan Climat 2020-2030 de la Ville de Montréal. Il agira à titre de modèle social, communautaire et environnemental en proposant un modèle qui vise à promouvoir des valeurs d'entraide, de collaboration et de saines habitudes de vie en communauté, notamment en partageant ses locaux à d'autres organismes du quartier. De plus, l'édifice même deviendra un outil d'enseignement et d'apprentissage. Les jeunes et moins jeunes pourront y apprendre le fonctionnement des concepts innovants tels les panneaux solaires, la géothermie et le verdissement des structures.

Comment donner ?

Les personnes qui souhaitent contribuer à la campagne peuvent le faire sur la page batirjeunesseausoleil.org ou en contactant [email protected].

Tous les dons sont importants !

Le projet en quelques lignes :

Principales caractéristiques du bâtiment sur une surface de plus de 38 000 pieds carrés :

Projet carboneutre

Structure en bois

Vingt-cinq puits de géothermie

Panneaux solaires

Jardin sur le toit

Gymnase et vestiaires

Salles multifonctionnelles

Une lumineuse banque alimentaire de style épicerie

Des espaces pour la communauté

Services offerts :

Dépannage alimentaire

Cuisine collective

Agriculture urbaine

Sports et Loisirs

Tutorat, salle d'études

Distribution de fournitures scolaires

Aide aux sinistrés

Aide aux victimes de crime

Programme-médicaments

Aide vestimentaire

Échéancier :

Début de la mise en chantier : hiver 2023-2024

Ouverture prévue : printemps 2025

Coût total du projet $ : 31,5 M$

Tous les détails sont disponibles à : batirjeunesseausoleil.org

À propos de Jeunesse au Soleil (Sun Youth)

Depuis 1954, nous prenons soin des Montréalais en intervenant auprès des personnes et des familles démunies. Nous fournissons une gamme de services d'urgence visant à assurer leurs besoins de base et à maintenir leur intégrité. Nous contribuons activement à la prévention du crime et favorisons le développement physique et intellectuel des jeunes par l'éducation, le sport et les loisirs. Notre objectif fondamental est de soulager la pauvreté et de prévenir l'exclusion. Nous sommes présentement en campagne majeure de financement pour la construction d'un nouvel édifice carboneutre à partir d'où tous les services seront offerts.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

