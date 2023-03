Budget du Québec 2023-2024 - Inno-centre salue la stratégie économique du gouvernement pour favoriser la performance des PME québécoises





QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Inno-centre tient à féliciter le ministre des Finances, monsieur Éric Girard, pour son budget qui fait de l'accroissement de la productivité de nos PME, du développement durable et des régions des priorités. Avec les mesures annoncées, le gouvernement de François Legault met en place des moyens concrets pour aider les entreprises à être plus performantes dans toutes les régions du Québec.

À l'aube d'un potentiel ralentissement économique, le gouvernement Legault pose des gestes significatifs pour assurer une prospérité durable du Québec :

Les mesures annoncées dans le budget Girard permettront de réduire davantage l'écart de richesse avec l' Ontario alors que le Québec a effectué un rattrapage considérable en 5 ans seulement.

alors que le Québec a effectué un rattrapage considérable en 5 ans seulement. Le ministre Girard fait de la productivité un fer de lance économique en intégrant des principes de développement durable qui permettra aux entreprises de bien se préparer pour répondre aux nouvelles exigences de leurs partenaires.

L'appui du gouvernement au secteur bioalimentaire est d'une importance capitale pour l'autonomie alimentaire québécoise et la pérennité des emplois dans toutes les régions du Québec.

Ainsi, les mesures annoncées par le ministre Girard rendront nos PME plus productives, plus compétitives et plus innovantes, ce qui favorisera une économie québécoise plus prospère et créatrice de richesse. Avec ce budget, le gouvernement du Québec continue d'offrir aux entrepreneurs un environnement d'affaires propice à la croissance et à la pérennité des entreprises. Inno-centre continuera d'être un partenaire de premier plan pour le gouvernement dans l'accompagnement de nos PME innovantes partout au Québec.

Inno-centre tient à souligner le travail du ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, du ministre délégué à l'Économie, monsieur Christopher Skeete ainsi que du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur André Lamontagne.

« Inno-centre tient à féliciter le ministre Éric Girard pour sa stratégie économique. C'est un budget axé sur l'accroissement de la productivité, le développement durable des PME et la prospérité économique de toutes les régions du Québec. Le gouvernement du Québec pose les bons gestes au bon moment en choisissant les bonnes priorités. Avec cette stratégie économique, le gouvernement Legault agit de façon responsable en outillant en amont les entreprises face aux nouveaux défis de l'économie québécoise tels que le développement durable. Chez Inno-centre, notre rôle est d'aider les PME à être plus performantes et le gouvernement peut continuer de compter sur notre appui pour bien accompagner les entreprises québécoises », a déclaré monsieur Claude Martel, président et chef de la direction d'Inno-centre.

À propos d'Inno-centre

Depuis 35 ans, Inno-centre offre des conseils d'affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 125 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de quelque 600 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal.

